Cloud-versies Resident Evil-games krijgen releasedatum op de Switch

Wanneer kunnen we met de games aan de slag op de Nintendo Switch?

Goed nieuws voor fans van horror-games en met name de Resident Evil-spellen, onlangs werd bekend dat verschillende Resident Evil-titels naar de Nintendo Switch komen. Zo zal Resident Evil Village naar de Nintendo Switch komen onder de naam Resident Evil Village Cloud. Daarnaast komen dit jaar ook cloud-versies van drie andere games uit de Resident Evil-serie naar de Nintendo Switch. Het gaat hierbij om Resident Evil 7 Biohazard Cloud, Resident Evil 2 Cloud en Resident Evil 3 Cloud.

Tot nu toe wisten we alleen dat de games ergens dit jaar zouden verschijnen, vandaag is daarover meer duidelijkheid gekomen in de vorm van releasedata. Resident Evil Village komt als eerste op 28 oktober uit. De cloud-versies van Resident Evil 2, 3 en 7 komen op de hiervoor genoemde volgorde op 11 november, 18 november en 16 december naar Nintendo´s hybride console. Het gaat hierbij zoals vermeld wel om cloud-versies. Dat betekent dat je de games alleen kan spelen via internet én dat je ook een stabiele internetverbinding nodig hebt. Om jouw verbinding te testen zal er ook een demo beschikbaar zijn in de eShop.

Kijk jij uit naar deze drie nieuwe horror-games? Laat het ons hieronder weten!