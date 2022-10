Mario + Rabbids Sparks of Hope technisch onder de loep genomen

Hoe presteert het nieuwste deel van Mario + Rabbids?

Fans hebben we een tijdje op moeten wachten, maar vanaf vandaag is Mario + Rabbids Sparks of Hope verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Wij hebben de game inmiddels al uitgebreid beoordeeld. In onze review lees je waarom Jerry de game met een prachtige 9 heeft beoordeeld!

Inmiddels heeft Mario + Rabbids Sparks of Hope ook een uitgebreide technische analyse gekregen van Digital Foundry. Zo draait Mario + Rabbids Sparks of Hope in TV-mode op 900p een in handheld mode op 600p. Verder draait de game op een stabiele 30 frames per seconde en wordt geprezen hoe groot de game dit keer is opgezet. De gehele analyse zie je hieronder.

Ga jij vandaag of binnenkort ook aan de slag met Mario + Rabbids Sparks of Hope?