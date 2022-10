Switch-versie No Man’s Sky krijgt technische analyse

Hoe weet de game zich staande te houden op Nintendo's hybride console?

No Man’s Sky is inmiddels ook verkrijgbaar op de Nintendo Switch en de mensen van Digital Foundry hebben deze versie inmiddels uitgebreid onder de lopen genomen. Verwachten dat de game net zo draait als op andere platformen is natuurlijk niet realistisch, immers beschikt de Nintendo Switch simpelweg niet over hele sterke hardware. Toch zijn de indrukken wel positief. Onder andere de resolutie is op de Switch naar beneden gebracht en de game draait op 30 frames per seconde. Toch noemt Digital Foundry de game weliswaar gecomprimeerd, maar wel geschikt om te spelen.

No Man’s Sky is een space exploration game die voor het eerst verscheen op de PS4 in 2016. Terwijl de game op de release nog vrij karig was, is deze later door updates veel groter en uitgebreider geworden. De Nintendo Switch-versie bevat alle reeds verschenen DLC. In onderstaande video zie je de uitgebreide analyse van de Switch-versie. Ben jij van plan om met de Switch-versie van No Man’s Sky aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!