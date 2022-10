[Special] Interview met de makers van Star Trek Prodigy: Supernova

Wij mochten een aantal vragen stellen aan de ontwikkelaar van Star Trek Prodigy: Supernova. Benieuwd? Lees snel verder!

Star Trek Prodigy: Supernova is een paar dagen geleden uitgekomen op de Nintendo Switch. Zoals de naam al doet vermoeden zijn er veel raakvlakken met de bijna gelijknamige serie op Nickelodeon. Ook in de videogame gaat het om een geanimeerde versie van het Star Trek universum. Wij mochten het team achter de game, Outright Games, een aantal vragen voorleggen middels een Q&A. De vragen zijn beantwoord door Rudy Lamy, producer van de game. Vanaf nu korten wij onszelf in de Q&A af met DN en Outright Games met OG.

In gesprek met Outright Games

DN: Star Trek Prodigy: Supernova wordt ontwikkeld door Outright Games (onderdeel van Bandai Namco). Kunnen jullie kort vertellen waar jullie voor staan en een aantal eerdere games noemen?

OG: Outright Games is een vooraanstaande ontwikkelaar en uitgever op het gebied van erkende videogames gericht op kinderen. Het is altijd ons doel geweest om ervaringen te creeeren die naadloos aansluiten op het originele materiaal. Hierbij ligt dus de nadruk op IP’s gericht op kinderen. Sommigen van onze eerdere releases zijn My Friend Peppa Pig, Jumanji: The Video Game and Transformers: Battlegrounds.

DN: Waarom een game over het Star Trek universum? Zijn jullie bekend met de series en films?

OG: Star Trek heeft een 56-jarige geschiedenis. Ons team bestaat uit mensen met allerlei verschillende leeftijden. Natuurlijk zitten hier mensen bij die de franchise van binnen en van buiten kennen, maar er zitten ook teamleden bij die er juist weinig over weten. Echter is bij iedereen, door het ontwikkelen van deze game, de nieuwsgierigheid over het Star Trek universum gewekt. We zijn er trots op dat we een stukje uit het Star Trek universum mogen maken.

DN: De game zelf is geïnspireerd op de animatieserie. Kunnen jullie wat meer vertellen over de samenhang tussen het spel en de serie?

OG: Ons spel is erg verbonden met de animatieserie, omdat het dezelfde wereld deelt en je als speler de twee hoofdrolspelers uit de serie kan zijn (Dal and Gwyn). De verhaallijn staat echter compleet op zichzelf, om het toegankelijk te maken voor iedereen. Of je nu wel of niet de serie hebt gezien. Het verhaal in de game vindt plaats rond het eerste seizoen uit de serie waar er een tijdsprong van ongeveer een maand wordt gemaakt. Op die manier raakt het de verhaallijn uit de serie, maar blijft het ook vooral ons eigen verhaal.

DN: De gameplay lijkt zich vooral vanaf een boven perspectief af te spelen. Is dat zo of zijn er nog andere vormen die we niet hebben gezien in trailers? Bijvoorbeeld het besturen van de Protostar.

OG: In deze game is het niet nodig om de Protostar te besturen. We zijn al aangekomen in het planetaire systeem en we moeten alleen nog kiezen waar we heen willen. Het is echter wel mogelijk om verschillende kamers in de Protostar te bezoeken en met onze reisgenoten te praten (zodra we ze hebben gered).

Het perspectief vanaf boven zorgt ervoor dat we de wereld kunnen zien en ermee aan de slag kunnen gaan. Vooral als je met z’n tweeën speelt. Aan de andere kant hebben we ook toffe cutscenes waar je de omgeving op andere manieren te zien krijgt.

DN: Voor welke doelgroep zouden jullie deze game aanraden en waarom?

OG: Eén van Supernova’s sterkste punten is de toegankelijkheid voor families. Dit is de eerste Star Trek-game die ontwikkeld is voor kinderen, vooral kinderen in de leeftijd van zes tot elf jaar. Echter is er ongeacht je leeftijd of ervaring met Star Trek, altijd iets om te waarderen in de game. De lat om te beginnen ligt erg laag. Mensen die al lang Star Trek-fan zijn, zullen de referenties naar de eerdere geschiedenis waarderen, terwijl jongere doelgroepen de link naar de animatieserie fijn zullen vinden. De game kan met twee spelers gespeeld worden, maar ook alleen. We moedigen broers, zussen, ouders, familie en vrienden aan om deze reis met elkaar te delen.

DN: Kunnen jullie iets vertellen over de muziek in Supernova? Is dit speciaal voor de game gemaakt of hebben jullie soundtracks uit de serie (her)gebruikt?

OG: Het epische hoofdthema uit de serie is ook aanwezig in de game. Echter is de rest van de muziek en geluidseffecten nieuw in het Star Trek universum. We denken dat de muziek goed aansluit op de werelden die we hebben gecreëerd.

DN: Hoelang zijn jullie ongeveer bezig geweest met de game?

OG: Voor puur het ontwikkelen hebben we samen met Tessera Studios ongeveer anderhalf jaar aan de game gewerkt. Het pre-productie proces en de wisselwerking met ons team en de Star Trek teams van Nickelodeon en Paramount heeft een paar jaar geduurd.

DN: Zijn er nog uitbreidingen voor de game onderweg of is dit de volledige versie?

OG: Ik ben bang dat we op dit moment nog niets kunnen zeggen over uitbreidingen. We raden fans aan om onze social media kanalen in de gaten te houden voor toekomstige ontwikkelingen.

DN: Tot slot, vertel ons waarom mensen Star Trek Prodigy: Supernova moeten spelen.

OG: Niet alleen is Supernova de meest toegankelijke Star Trek-game ooit gemaakt, zowel voor jong en oud, het is ook een sterke game van zichzelf. Supernova bevat drie onbekende werelden voor spelers om te onderzoeken. In die werelden vind je puzzels, uitdagingen en mysteries om te ontdekken. Spelers kunnen uitkijken naar het contact maken met nieuwe soorten en culturen. De game kan alleen of met z’n tweeën worden gespeeld. Op die manier kunnen kind en ouder de game bijvoorbeeld samen ervaren.

DN: Willen jullie nog iets anders kwijt?

OG: We kijken uit naar de eerste reacties van spelers. We hopen dat ze genieten van de game die we hebben ontwikkeld. Houd jullie ogen open voor vrij te spelen Star Trek relikwieën die we hebben toegevoegd!

