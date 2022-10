PG Rating voor The Super Mario Bros. Movie

Geen volwassen film met een 'f-bomb' erin

Het is zover. Of je het nou op de voet volgt of niet zul je vast wat hebben meegekregen van deze aankomende film. Naast de trailer en de informatie over wie welke rol speelt, hebben we nu ook de rating van de Motion Picture Association. In de officiële database heeft de film een PG rating gekregen voor actie en mild geweld.

Verder is er helaas niet veel meer te zeggen met de rating, geen extra informatie. Alhoewel het misschien wel aangeeft dat we geen “volwassen” Mario film voor de boeg hebben (maar in alle eerlijkheid, had iemand dat verwacht).

Mocht je de trailer hebben gemist en meer willen lezen dan kun je hier meer informatie vinden. Dat de film Chris Pratt als Mario en Jack Black als Bowser zal hebben is misschien al bekend, maar de sterren cast gaat verder dan dat. Zo hebben we Charlie Day als Luigi, Anya Taylor-Joy als Peach, Seth Rogan als Donkey Kong, Fred Armisen als Cranky Kong én Sebastian Maniscalco als Spike. De stem van Mario in de games, de geliefde Charles Martinet, zal ook verstopt zitten in de film.

Wat vindt je van de informatie tot dusver?