Nintendo Benelux maakt datum Autumn Cup 2022 voor Mario Kart 8 Deluxe-toernooi bekend

Doe jij later deze maand ook weer mee?

Eerder dit jaar maakte Nintendo in mei bekend dat we, na het grote succes van vorig jaar, ook dit jaar weer aan de slag kunnen gaan met Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux. Inmiddels is de Summer Cup voorbij en is de herfst in volle gang. Dat betekent natuurlijk dat de Autumn Cup van 2022 eraan zit te komen. Later deze maand kunnen we met z’n alle op zaterdag 29 oktober weer genieten van dit herfstachtige Mario Kart 8 Deluxe-toernooi.

Nieuw dit jaar is dat er nog meer prijzen worden weggegeven. Uiteraard krijgen alle winnaars van iedere cup net zoals vorig jaar zeer exclusieve merchandise. De hoofdprijs van dit seizoen is al bekendgemaakt waardoor we weten dat de winnaar er met een Nintendo Switch-draagtas met uniek Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit-ontwerp vandoor gaat. Echter is de hoofdprijs niet het enige wat je kunt winnen want als je alle 16 races racet krijg je 50 Platinum Punten. Deze zijn te gebruiken om unieke beloningen te ontvangen op jouw Nintendo Switch en in de My Nintendo Store. Tevens wordt er komende seizoenen ook gestrooid met Gouden Punten aangezien de top 20 ieder 1000 Gouden Punten krijgt, die uiteraard in de Nintendo eShop te besteden zijn.

Deze unieke Nintendo Switch-draagtas wil toch iedereen winnen?

Bovendien vinden er nog een paar andere veranderingen plaats. Nintendo heeft namelijk goed naar de feedback van de community geluisterd en zal de speeltijd van aankomende seizoenen verlengen met een uur. Dit betekent dus dat we nu niet één uur de tijd hebben om te racen, maar twee uur. Tevens zal er vanaf nu, indien er bij het toernooi sprake is van een gedeelde eerste plaats, de speler die het vroegst zijn 16 races heeft afgerond er met de fysieke prijs vandoor gaan. Het loont ditmaal dus zeker om meteen om 19:00 uur in jouw kart te stappen.

Zaterdag 29 oktober van 19:00 uur tot 21:00 uur kan iedereen dus weer meedoen met het Mario Kart 8 Deluxe-toernooi van dit seizoen. Deelnemen is gelukkig erg eenvoudig. Je hoeft namelijk alleen maar Mario Kart 8 Deluxe op te starten en in het hoofdmenu te kiezen voor ”Online”. Vervolgens ga je naar “Toernooi” waar je klikt op “Zoeken met een code”. Hier vul je de volgende toernooicode in: 3245-3838-2891. Jij kunt dan gedurende maximaal 16 races samen met anderen strijden voor de winst.

Ik wens jullie alvast heel veel plezier toe en laat hieronder in de reacties vooral weten of jij nog eventjes gaat oefenen voordat het toernooi gaat beginnen!