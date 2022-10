Grand Theft Auto: The Trilogy heeft een update gekregen. Zijn we nu beter af?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition werd bij de release niet goed ontvangen. Vooral op de Nintendo Switch waren er flink wat problemen. De game draaide namelijk niet bepaald soepel. zo schreef ook onze redacteur Randy. Is er met deze update iets veranderd?

De ‘update notes’ geven weinig hoop

Gisteren verscheen daar opeens een update voor Grand Theft Auto: The Trilogy. De game is nu op versie 1.04.5. Gezien het cijfer is de update erg klein en dat is ook te lezen in de zogenoemde ‘update notes’. Er is echter eind februari wel een grote update geweest. De overgang van versie 1.03 naar 1.04. Rockstar heeft daar wel heel veel verbeteringen doorgevoerd. Als je wilt weten wat er allemaal is aangepast, kun je dat hieronder bekijken.

De update naar 1.04.5. lijkt vooral meer stabiliteit te moeten geven op alle drie de games. Dit is namelijk ook het enige wat er staat. Hebben jullie de game gespeeld na de grote update in februari en zo ja, speelt Grand Theft Auto: The Trilogy nu al wat beter?