[Review] Trifox – Eén vos, drie stijlen

Help Trifox in dit actie-avonturenspel!

Op 13 oktober bracht de Belgische ontwikkelaar Glowfish Interactive een game uit voor de Nintendo Switch. Trifox is een cartoonesk actie-avonturenspel dat doet denken aan de oude 3D-platformers. Tijdens het spelen merk je bijvoorbeeld de invloeden van de oude Crash Bandicoot-games. Wel heeft Trifox een unieke twist aangezien je aan jouw personage vele verschillende vaardigheden kan toewijzen. Afhankelijk van welke vier vaardigheden je kiest, speelt jouw personage heel anders. Is dit concept geslaagd? Of kan je beter een klassieke 3D-platformer opstarten? Je leest het in onze review.

Help! Stop de dief!

In Trifox speel je als een vos met de naam Trifox. Op avontuur gaan was hij niet van plan, maar op een dag moet hij wel. Piraten stelen namelijk vanuit zijn huis zijn afstandsbediening. Nu denk je misschien: is dat nou zo belangrijk? Nou, voor Trifox is dat enorm belangrijk en hij weet niet hoe snel hij de achtervolging in moet zetten. Nu jouw avontuur van start is, is het tijd om de besturing te leren. Dit gebeurt op een zeer natuurlijke manier via bordjes met uitleg van de knop en het dan gelijk tot uitvoer brengen van die actie. Aan het einde is het nog tijd om te kiezen tussen drie stijlen: warrior, engineer of mage. Afhankelijk van wat je kiest, kan je dus magie gebruiken of van allerlei snufjes gebruik maken. Van zelf kom je dan in de hub terecht vanwaar de game daadwerkelijk begint.

In de hub kan je in de winkel met munten die je verzamelt een hele berg vaardigheden kopen, namelijk wel 30 stuks. Dit zijn vaardigheden die bij een van de drie stijlen horen. Het is niet dat jouw initiële keuze van een stijl je beperkt in keuze van vaardigheden. Je kan namelijk de vaardigheden van alle drie de stijlen kopen en gebruiken. Je hebt een aantal knoppen waaronder je een vaardigheid kan zetten. Het is dus van belang dat je voor jezelf beslist welke vaardigheden je prettig vindt spelen. Daarbij is het ook afhankelijk van welke vijanden je tegenkomt of bepaalde strategieën en vaardigheden werken of niet. Al met al is dit echt iets wat de game uniek maakt en ervoor zorgt dat het leuk is om te herspelen.

Levels vol vijanden, platformen en puzzels

Het spel lijkt op het eerste gezicht een platformgame, maar ik zou het eerder als een actiegame en twin-stick shooter zien. Je moet namelijk regelmatig hordes vijanden verslaan en de baasgevechten zijn best intens. Je bent daarin namelijk altijd druk met blijven bewegen en aanvallen. Daarbij moet je natuurlijk eerst de juiste vaardigheden en de beste tactiek om een vijand te verslaan zien te vinden. Dit is echt waar de game in uitblinkt en waar het plezier in te vinden is. Daarnaast zijn er ook verscheidene puzzels te vinden. Dit zijn geen hele moeilijke puzzels, maar het is een leuke afwisseling. Het gaat vaak om een knop in te drukken door erop te staan of iets in de juiste volgorde te doen.

De platform-elementen kunnen natuurlijk niet ontbreken. Deze zijn zeer solide en er is vrij weinig op aan te merken. Als verzamelelement zijn er in elk level een aantal gems te vinden. Voor mij was dat een goede reden om levels te herspelen, zodat ik alle gems kon verzamelen. Een mooie bijkomstigheid is dat je dan gelijk weer wat muntjes kan verzamelen, die je voor vaardigheden kan uitgeven.

Vrij kort

Trifox is echter geen hele lange game. Er zijn maar een paar levels en je bent er dus in een aantal uren wel doorheen. Jammer is dat niet, want hierdoor voelde het voor mij nooit als eentonig of saai aan. Daarbij, zoals ik al eerder zei, het spel is zeer herspeelbaar door de vele verschillende vaardigheden en de gems die je kan verzamelen. De verschillende werelden zien er elk even gevarieerd en uniek uit. Visueel is er niks op aan te merken, want het ziet er allemaal enorm aantrekkelijk uit. Wel zat soms een voorwerp in de weg, waardoor je niet kon zien waar je nou precies moest springen. Vooral onhandig bij het platformen, maar het is niet een vaak voorkomend iets gelukkig. Tevens merk je tijdens het springen dat je niet altijd kan inschatten waar je nou gaat terechtkomen. Als oplossing hebben ze daarvoor dat ze een rondje op de grond laten zien van jouw landingsplaats, maar vaak genoeg is dat niet duidelijk genoeg. Dat is dus iets wat je wel moet leren in te schatten.

Conclusie

Trifox is voor €19,99 (t/m 27 oktober 2022 zelfs voor €17,99) een leuke actie-avonturengame. De vele verschillende vaardigheden maken dat je de game op verschillende manieren kan spelen. Dit is dan ook het grootste pluspunt. Verder zijn de platform-segmenten solide en zitten er leuke puzzels in. Het is alleen jammer dat het soms lastig in te schatten is waar je precies terechtkomt als je springt. Tevens zitten voorwerpen soms in de weg waardoor je niet precies ziet wat je doet. Al met al is Trifox een unieke game, die niet al te lang duurt, maar wel goed herspeelbaar is. Een aanrader voor wie zin heeft in een variatie op de klassieke 3D-platformers.

+ Vele mogelijkheden om vaardigheden te combineren

+ Herspeelbaarheid

+ Solide gameplay

+ Visueel aantrekkelijk

– Onduidelijk waar je landt als je springt

– Vrij snel uitgespeeld

– Je kan niet altijd goed zien wat je precies doet, omdat er een voorwerp voor zit

DN-score: 7,1