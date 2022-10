Bloomberg: Taylor kreeg 3.000 tot 4.000 aangeboden per sessie

Volgens nieuwe informatie sprak Hellena Taylor niet helemaal de waarheid. Aldus informatie van Bloomberg.

Van het weekend deelde Hellena Taylor meerdere video’s online over waarom ze niet terug kwam als Bayonetta. Zo zou ze maar $4.000 aangeboden hebben gekregen voor de volledige game. Ze vroeg vanwege dit enorm lage aanbod om een boycot voor het spel wat 28 oktober verschijnt. Hoewel er geen officiële verklaring is geweest afgezien van Kamiya die naar de discussie verwijst als onjuist, blijkt er meer aan de hand te zijn.

In een nieuw artikel Bloomberg door Jason Schreier onthuld het medium dat ze documenten hebben ontvangen waarin meer onthuld wordt over het onderhandelen. Dit komt wel van een bron die anoniem wilt blijven, maar is volgens Bloomberg dus wel echt. Volgens de documenten wilde Platinum Games doorgaan met Hellena en haar betalen voor ten minste vijf sessies. Elke sessie (van vier uur) zou haar $3.000 tot $4.000 opleveren. Echter volgens de documenten wilde Hellena een bedrag van zes cijfers en geld voor residuals (hergebruik van het opgenomen werk). Nadat lang overleg op niets uitkwam, is er een nieuw iemand gekozen en is Hellena gevraagd voor een cameo. Waarvoor ze één sessie betaald zou krijgen.

Dit bericht van Bloomberg is ondertussen ondersteund door Stephen Totilo en Andy Robinson. Alle drie deze journalisten hebben een ijzersterke reputatie over onderzoekende journalistiek in de game-industrie. Hellena ontkent dit verhaal echter in een mail en noemt de documenten een complete leugen. Ze blijft bij haar verhaal en wilt de franchise compleet achter laten.

I would like to put this whole bloody franchise behind me quite frankly and get on with my life in the theatre. Hellena Taylor

Door stricte NDA’s is het onwaarschijnlijk dat wij allemaal de documenten kunnen gaan inzien die Bloomberg heeft gezien, maar het is zeker interessant om te zien dat er meer aan de hand lijkt te zijn.