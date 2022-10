Bayonetta 3 soap moddert verder

Bayonetta 3 heeft te maken met een relletje onder de stemactrices van Bayonetta. De soap gaat verder!

In aanloop naar de release van Bayonetta 3 is er een rel ontstaan tussen de voormalige stemactrice van Bayonetta en PlatinumGames. Hellena Taylor heeft een paar dagen geleden een aantal boze tweets de wereld ingestuurd. Nu laat ook de huidige stemactrice, Jennifer Hale, van zich horen.

Jennifer Hale’s reactie

Hellena Taylor vertolkte in de vorige delen de stem van Bayonetta. Echter is er voor dit derde deel een andere stemactrice gekozen, namelijk Jennifer Hale. Volgens Hellena zou dit zijn gekomen doordat zij te weinig betaald zou krijgen voor de stem van Bayonetta. Dit heeft zij verteld in een aantal tweets.

Jennifer Hale laat nu ook van zich horen in een tweet en betreurt de gang van zaken. Zij kan daarentegen weinig loslaten over haar contract vanwege de getekende geheimhoudingsverklaring (NDA). Ze laat daarom niets los over wat zij dan betaald krijgt voor de klus van Bayonetta. Wel hoopt ze dat de onderlinge meningsverschillen op een respectvolle manier worden opgelost.

Wat vinden jullie van deze hele discussie? Vinden jullie het erg dat Bayonetta een nieuwe stem heeft?