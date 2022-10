A Plague Tale: Requiem – Cloud Version is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bovendien kun je een gratis demoversie uitproberen!

In 2021 werd er aangekondigd door middel van een trailer dat A Plague Tale: Requiem – Cloud Version naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Een aantal maanden geleden werd er dan eindelijk een releasedatum van het actie-avonturenspel bekendgemaakt door ontwikkelaar Asobo Studio en uitgever Focus Entertainment. Vanaf 18 oktober zou de game namelijk beschikbaar zijn en dat is zoals je in de Nintendo eShop kunt zien gelukt.

Omdat het om de cloudversie van het spel gaat heb je maar een kleine 86 megabyte aan vrije opslagruimte nodig. Dit betekent echter ook dat je een stabiele internetverbinding nodig hebt om deze titel te kunnen spelen. Gelukkig is er een gratis demoversie beschikbaar waardoor je altijd kan checken of jouw internet snel genoeg is voor het spel. A Plague Tale: Requiem – Cloud Version gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank.

A Plague Tale: Requiem volgt het verhaal van Amicia en haar broer Hugo op een gevaarlijke reis. Ze zoeken naar een mysterieus eiland, zodat ze Hugo’s vloek kunnen verbreken. Tijdens deze emotionele en adembenemende reis doe je er alles aan om te overleven. Verwacht dus een berg brute actie en een hoop verschillende wapens om te gebruiken.

