[Review] Mario + Rabbids Sparks of Hope – Een ware opvolger

Vijf jaar na het eerste deel verschijnt Sparks of Hope. Is deze titel het waard om te kopen?

Het is ruim vijf jaar geleden dat de allereerste game in de Mario + Rabbids-reeks verscheen. Hoewel vrij veel mensen eerst sceptisch over deze game waren, draaiden de meesten bij; de game werd dan ook goed ontvangen. Inmiddels heeft Mario + Rabbids Kingdom Battle in augustus de 10 miljoen unieke spelers aangetikt, en werd het tijd voor een vervolg in deze serie. Kan Sparks of Hope de gewenste opvolger worden of biedt deze game weinig vernieuwends? Je leest het in deze review.

Help, waar is mijn overall?

Het begint met een rustige dag in Mushroom Kingdom. Je maakt kennis met de hoofdpersonages Mario, Peach, Luigi, Rabbid Mario, Rabbid Peach en Rabbid Peach. Rabbid Mario is echter zijn overall kwijt, dus aan jou om deze te vinden. Dit is een ideale intro waarbij je de basis controls leert kennen. Als je de overall hebt gevonden, geef je deze aan Rabbid Mario en hij springt gelijk dolgelukkig uit de bosjes. Echter is dit een Mario-spel en kan het niet rustig blijven. Niet veel later vliegt er namelijk een gigantisch duister wezen over. Dit duistere wezen krijgt Rabbid Peach te pakken, en het is aan Mario om haar te redden.

Eenmaal op dit monster gesprongen, krijg je in een aantal korte levels de basis te zien van de gevechten. De gevechten zijn turn-based en in elke ronde kun je een aantal acties uitvoeren. Zo kan je elke ronde een beperkt aantal keer springen of dashen (aan het begin is dit één keer, later kan het meer worden) en je hebt twee actiepunten waarmee je kunt aanvallen, je Spark kunt gebruiken, een special kunt gebruiken en een voorwerp kunt gebruiken. Daarnaast kun je binnen een bepaalde cirkel vrij rondlopen, zolang je niet aanvalt. Als je deze korte levels hebt voltooid, worden jullie gered door de andere personages. Je krijgt te horen dat Cursa duisternis heeft verspreid over alle werelden en dat er Spark Hunters actief zijn die alle Sparks willen ontvoeren, zodat Cursa meer macht krijgt. Het is aan jou om het universum en de Sparks te redden.

Het draait allemaal om tactiek

Hiervoor zijn de beginselen van de gevechten uitgelegd, maar hier houdt het natuurlijk nog niet bij op. Alle gevechten draaien namelijk om één ding: tactiek. Het is niet het geval dat je tijdens een gevecht gewoon even op wat knopjes kunt drukken en je bent er. Tijdens elke beurt kun je namelijk eerst jouw personages acties laten uitvoeren, maar gedurende de beurt van de tegenstander kunnen ook zij acties uitvoeren. Zo loopt de een naar jou toe, gebruikt de ander zijn wapen en doet een ander nog even een ronde niks. Het is dus noodzaak om te plannen wat je doet. Schuil je gelijk achter het eerste muurtje, of neem je iets meer risico, spring je verder met behulp van een teamgenoot en schuil je daar achter een muur, met de kans dat een tegenstander makkelijker bij jou komt?

Daarnaast is het natuurlijk ook handig om te weten wat jouw tegenstander allemaal kan. Gelukkig heb je tijdens de gevechten beschikking over Beep-O, de welbekende AI van het allereerste deel uit de Mario + Rabbids-reeks. Beep-O kan jou namelijk precies laten zien waar tegenstanders zitten in het level, en wat de vaardigheid van elke vijand is. Doe je dit nog voordat het gevecht begint? Dan kun je ook jouw team aanpassen. Je kunt elke keer maar twee (of drie) teamgenoten gebruiken en ze hebben elk hun eigen vaardigheden (die je kunt upgraden) en wapensoort. Daarnaast is het ook belangrijk om de juiste Sparks uit te kiezen; de één geeft bijvoorbeeld een percentage damage aan de vijanden als diegene jou raakt, terwijl de ander ervoor zorgt dat jouw personage de tegenstander in vuur en vlam kan zetten.

Een wereld buiten het vechten

Waar je in Mario + Rabbids Kingdom Battle vrijwel constant van level naar level liep, met hier en daar een zijpad, is Mario + Rabbids Sparks of Hope een stuk uitgebreider buiten de gevechten om. Je loopt namelijk echt rond in een meer open wereld, waarin genoeg te doen is. Er lopen regelmatig vijanden rond die je kunt aanvallen, je kunt munten oprapen en aan bomen of bosjes schudden om te kijken of er iets in verborgen zit, je kunt duistere plassen ingaan om deze op te laten klaren, et cetera… Daarnaast lopen er ook heel wat Rabbids rond in de werelden. Deze geven jou regelmatig een aanwijzing, maar geven jou ook missies. Hierbij moet je denken aan dood deze vijand een x aantal keer, los deze puzzel op of voer deze actie uit.

Daarnaast zit de wereld ook nog vol puzzels waarover je niks te horen krijgt. Regelmatig staat er een zuil, waarin je een voorwerp met een bepaalde vorm in moet doen. Zodra je dit hebt gedaan, opent er bijvoorbeeld een kanon die je naar een nieuw gebied brengt. Op dit gebied vind je bijvoorbeeld muntjes, of een voorwerp die je in het hoofdgebied nodig hebt. Verder verschijnen er ook hier en daar winkels. In deze winkels kun je voorwerpen kopen die de gevechten makkelijker maken, je kunt er wapenskins kopen, of sleutels die een geheime deur openen in het gebied. Daarnaast is het ook belangrijk dat je jouw personages kunt laten healen; dit kost echter wel weer muntjes. Hoe meer je de levens van jouw team laat healen, des te duurder het wordt. Dit kan dus op een gegeven moment een hele investering worden.

Een kleurrijk geheel

Zodra je het spel opstart, merk je al dat Mario + Rabbids Sparks of Hope ontzettend kleurrijk is; de kleuren spatten van het scherm af. Alles ziet er onwijs schattig uit, tot de duisternis de overhand krijgt. Werelden worden grauw, maar zodra de duisternis is verslagen keren de kleurrijke elementen terug. Verder heb ik, in tegenstelling tot het eerste deel uit de reeks, ontzettend weinig last gehad van framedrops. Het spel runt ontzettend vloeiend, met hier en daar een kleine hickup. Verder is de muziek zoals je gewend bent; onwijs vrolijk, met minder vrolijke stukken tijdens de wat “duistere” scenes.

Conclusie

Mario + Rabbids Sparks of Hope is een ware opvolger van Mario + Rabbids Kingdom Battle en neemt heel wat verbeteringen met zich mee. In Sparks of Hope speel je nu in een meer open wereld, waarin je zelf kunt kiezen of je gaat voor de verhaallijn, of eerst wat side questen wil voltooien of de wereld wil ontdekken. Daarnaast zijn de gevechten in de basis hetzelfde, echter zijn ook hier de nodige verbeteringen doorgevoerd. Mocht je houden van tactische spellen en wil je dit combineren met Mario? Dan is Mario + Rabbids Sparks of Hope de ultieme aanrader voor jou.

+ Er is genoeg te doen buiten de gevechten om

+ Vrij veel humor

+ Alles ziet er schitterend uit – Af en toe een hickup

– Kan iets te tactisch zijn





DN-Score: 9,0