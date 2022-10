Gameplaybeelden voor Trifox

Een sneak peek naar wat je kunt verwachten van de game!

Actie avontuur Trifox is recent uitgekomen voor de Nintendo Switch. Naast dat we al trailers en informatie hadden, is er nu ook gameplay voor de game te vinden.

In het spel van Glowfish Interactive en Big Sugar kruip je in de huid van… hoe kan het ook anders: Trifox! Nadat zijn huis is beroofd blijkt zijn afstandsbediening gestolen te zijn. Door gebruik te maken van magie en verschillende gadgets moet Trifox zich een weg banen door vier gevaarlijke werelden. Trifox kent drie verschillende klassen van warrior, mage en engineer. Het is zelfs mogelijk om verschillende vaardigheden te combineren. Zo is het mogelijk om magische spreuken af te vuren naast je machinegeweer.

In de gameplay hieronder zie je hoe uniek het is gemaakt om een load-out te maken en samen te stellen en krijg je zo’n 25 minuten aan gameplay vanaf het begin van het spel.

De vraag is, heb je het spel al gehaald of wacht je nog een mogelijke review af? Trifox is in ieder geval te verkrijgen in de eShop voor tijdelijk €17,99. Vanaf 28 oktober zal het spel €19,99 kosten.