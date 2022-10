Gameplaybeelden voor psychologische horrorgame In Sound Mind

Net uit... durf je het aan?

In Sound Mind, klinkt bekend hoe komt dat… ah! Het spel is vorig jaar al verschenen op andere platformen. En niet alleen uitgekomen, maar ook geprezen! Het spel heeft goeie scores en reviews op metacritic. Nu is het spel ook verkrijgbaar op de Switch sinds korte tijd, alhoewel dat ook niet helemaal vlekkeloos lijkt te gaan. Op de eShop lijkt het spel namelijk niet uit, terwijl je het prima elders kan verkrijgen, ook fysiek.

Enfin, het spel is uit en beviel spelers goed. Maar hoe draait het spel op de Switch? Hoe is de besturing en gaat het allemaal vloeiend? Om te helpen is er nu 30 minuten aan gameplay te bekijken hieronder. Zo krijg je een goed beeld van het spel, ook om te kijken of het wat voor je is.

In In Sound Mind wordt je wakker in een onmogelijk en onverklaarbaar gebouw. Je omgeving krijgt een eigen leven en leidt je door een griezel avontuur met slachtoffers en doden, puzzels die je op het puntje van je stoel houden én een kat genaamd Tonia. Van de makers van Nightmare House 2 kun je er op rekenen dat het niet een horror huis is zonder een verhaal, maar zit er meer achter. Ga jij het spel halen, of heb je het misschien al gehaald? Of is het toch te snel donker de afgelopen tijd om dit spel te durven spelen?