Minecraft Legends moet in lente 2023 verschijnen

Naast een meer specifieke releasedatum krijgen we ook een gloednieuw filmpje voorgeschoteld!

Afgelopen zomer werd een nieuwe Minecraft-game aangekondigd met als titel Minecraft Legends. Tot nu toe was alleen bekend dat het spel op de planning stond om ergens in 2023 te verschijnen. Inmiddels hebben we een wat meer specifieke releaseperiode voor je. Blackbird Interactive en Mojang hebben namelijk laten weten dat Minecraft Legends in de lente van volgend jaar zal verschijnen. Ook is er een nieuw filmpje verschenen met als titel “The Piglin Rampage Begins”. Dit is het openingsfilmpje van de game en kun je hieronder bewonderen.

Minecraft Legends is een actiestrategiespel dat draait om de Overworld die is binnengevallen door piglins. Deze nieuwe Minecracft-titel draait dit keer niet direct om het bouwen. Volgens de legende ben jij de aangewezen persoon om de troepen samen te brengen. Het is dan ook aan jou om de wereld van Overworld te ontdekken terwijl het bedreigd wordt door de piglins met corruptie. Je ontdekt in de game een prachtige wereld waarbij je constant de strijd aan gaat in velen (strategische) gevechten.

Kijk jij al uit naar Minecraft Legends? Laat het ons hieronder weten!