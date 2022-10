Lanceertrailer van Atari Mania verschenen

Red jij alle spellen?

Afgelopen week is Atari Mania verschenen, een game vol oude Atari-minigames. Deze game bevat een storyline die 150 minigames met elkaar verbindt. In Atari Mania speel jij als de “Beschermer van de Atari Vault”, een personage die de taak heeft gekregen het warenhuis te bewaken waar alle retro Atari-games opgeslagen liggen. Je baan lijkt helemaal goed te gaan tot er op een nacht een dode pixel verschijnt. Alle spellen in de kluis worden gemuteerd! Aan jou de taak om alle puzzels op te lossen. Ben jij benieuwd hoe dat er uit ziet? Bekijk hier de lanceertrailer.