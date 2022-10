Gameplaybeelden van The Witch’s House MV

Lekker griezelen!

Afgelopen week is The Witch’s House MV verschenen op de Nintendo Switch. Erg toepasselijk in deze maand, want het spel is namelijk een horror rpg. Er zijn 11 minuten aan gameplay online verschenen welke onderaan dit bericht te vinden is. In het spel speel je als Viola, een meisje dat erg geïnteresseerd is in een mysterieus gebouw. In dit gebouw zijn veel puzzels en jumpscares te vinden. Het origineel verscheen al zo’n tien jaar geleden en deze versie heeft een nieuwe moeilijkheidsgraad met nieuwe gebeurtenissen en dialoog. Ben jij benieuwd naar het spel? Bekijk hier beelden: