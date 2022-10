The Pinball Wizard onderweg naar de Switch

Weet jij de top van de toren te bereiken?

Uitgever Frosty Pop heeft aangekondigd bezig te zijn met een Switch versie van The Pinball Wizard. Deze dungeon delver in pinball vorm kwam oorspronkelijk uit voor Apple Arcade in 2019. De Switch versie is overigens wel bijna klaar, de game staat namelijk gepland voor 27 oktober. Hieronder kun je een trailer bekijken.

The Pinball Wizard is een mix tussen een dungeon crawler en een flipperkast arcade adventure game. The zogenoemde Pinball Wizard is tevens je bal, en je stuurt hem de actie in door hem weg te schieten met de flippers. Versla vijanden en level up, waarmee je nieuwe magische vaardigheden vrijspeelt. Elk level speelt zich af op een afgesloten toren in een enorme toren, en het is je doel om levend op de top van de toren te komen.