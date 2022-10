[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 42

Met deze week een paar langverwachte titels!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Verschijnt op: 20 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het is zover, het volgende avontuur van de Mario en Rabbids is hier! Ga wederom op reis met Mario, Luigi, Princess Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi en al hun vrienden, dit keer om de Sparks te redden! Verken planeten, ontmoet nieuwe vrienden en ontdek vreemde geheimen in deze tactische avonturengame. Met een nieuw roster van 9 heroes en de schattige sparks die voor nieuwe krachten zorgen wordt het neerhalen van vijanden gevarieerder dan ooit tevoren!

Persona 5 Royal

Verschijnt op: 21 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het is deze week de week van langverwachte titels, want ook Persona 5 maakt eindelijk zijn debuut op de Switch. Het gaat hier om Persona 5 Royal, de verbeterde versie van de alom geprezen Persona 5. In dit deel wordt je hoofdpersonage vals beschuldigd van een misdrijf en naar een nieuwe middelbare school in Tokyo gestuurd. Hij moet rehabiliteren, maar een mysterieuze kracht zorgt ervoor dat hij zijn gevoelens van onrechtvaardigheid kan omzetten naar Persona’s, waarmee hij andere kan redden van hun verwrongen verlangens. Verken Tokyo, verzamel gelijkgestemde om je heen en ontdek een groter plot dan je voor mogelijk had kunnen houden. Deze vernieuwde versie bevat daarnaast een ton meer content, met o.a. nieuwe personages, nieuwe items en een compleet extra semester.

New Tales from the Borderlands

Verschijnt op: 21 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

New Tales from the Borderlands is het vervolg op de vorig jaar verschenen Switch-game Tales from the Borderlands. In dit vervolg volg je de avonturen van drie nieuwe personages: Anu, Octavio en Fran. Het speelt zich af op de door oorlog verscheurde planeet Prometea, waar deze personages de slechtste dag uit hun leven meemaken. Het is aan jou om deze drie aandoenlijke losers zo goed mogelijk hier doorheen te leiden, aangezien jouw keuzes bepalen hoe het verhaal verder gaat! Een buitenaardse invasie, verschrikkelijke vault monsters en ijskoude capitalisten, jij bepaalt of deze drie het er levend vanaf brengen!

Wat verder verschijnt in de week van 10 tot en met 16 oktober:

19 okt. 2022: Pneumo Capsula – €3,99

19 okt. 2022: Daardoa – €2,99

20 okt. 2022: Gas Station Simulator – €14,99

20 okt. 2022: Aery – Last Day of Earth – €9,99

20 okt. 2022: Japanese Escape Games The Forbidden Garden – €4,49

20 okt. 2022: Harmonia – €24,99

20 okt. 2022: Touhou Gouyoku Ibun – Sunken Fossil World – €21,59

20 okt. 2022: Matchpoint – Tennis Championships – €49,99

20 okt. 2022: Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef -€19,99

20 okt. 2022: Seduced in the Sleepless City – €28,99

20 okt. 2022: One More Island – €19,99

20 okt. 2022: Flying Neko Delivery – €16,99

20 okt. 2022: One True Hero – €14,99

20 okt. 2022: Apré Lapli – €8,99

20 okt. 2022: Shutter Nyan! Enhanced Edition – €11,24

20 okt. 2022: The Jackbox Party Pack 9 – €29,99

20 okt. 2022: Beholgar – €9,99

20 okt. 2022: Doomed to Hell – €4,99

20 okt. 2022: Tempus – €6,99

20 okt. 2022: Lost Grimoires 2: Shard of Mystery – €14,99

20 okt. 2022: Backgammon Board Game Puzzle – €9,99

20 okt. 2022: Forest Pop – €2,99

20 okt. 2022: Sea Horizon – €14,99

20 okt. 2022: Dead Secret Circle – €15,62

20 okt. 2022: Shape of Happiness – €17,85

20 okt. 2022: CubicBan – €2,99

21 okt. 2022: Fantasy Blacksmith – €9,99

21 okt. 2022: The Walking Zombie – €9,59

21 okt. 2022: Crowalt: Traces of the Lost Colony – €9,99

21 okt. 2022: World Soccer Cup 2022 – €4,99

21 okt. 2022: Runout – €4,99

21 okt. 2022: She Wants Me Dead – €9,99

21 okt. 2022: JoJo Siwa: Worldwide Party – €39,99

21 okt. 2022: Crystal Goddess – €5,99

22 okt. 2022: Turret Lab – €3,99 Nog steeds niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.