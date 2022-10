OlliOlli World: Finding the Flow Zone DLC komt op 2 november naar de Switch

Skate op volle snelheid door de lucht in deze nieuwe en laatste uitbreiding voor OlliOlli World.

OlliOlli World verscheen in februari voor de Switch en werd toen met veel lof ontvangen door zowel skate-liefhebbers als critici. Wij hebben de game hier bij DailyNintendo ook mogen reviewen en beloonde de game toen met een flinke 8! Lees hier wat wij er destijds van vonden.

Inmiddels heeft OlliOlli World in mei al een eerste uitbreiding gekregen in de vorm van de VOID Riders DLC. Op 2 november krijgt deze uitdagende Skate-game, daarbovenop ook nog een tweede en tevens laatste uitbreiding genaamd: Finding the Flow Zone. Dat heeft game-uitgever Roll 7 vandaag aangekondigd middels een grappige en muzikale trailer op Twitter die je hieronder kunt bekijken.

AUDIO ON! Shanty on over to get the deets on OlliOlli World’s final expansion, Finding the Flowzone. Available November 2nd. 🛹🍌👀 pic.twitter.com/UcVdkiYhxs — Private Division (@PrivateDivision) October 14, 2022

De uitbreiding voegt een verhaal aan het spel toe met allemaal nieuwe levels. Hierin zul je zelfs door de lucht skaten en is het de bedoeling om de beroemde skater Acropolis, Radlantis te bereiken. De uitbreiding is los te koop in de Nintendo eShop voor €9,99. Mocht je de game nog niet hebben, dan kun je de DLC ook kopen als onderdeel van de OlliOlli World: Rad edition. Dit is een speciale editie van de game waarin ze de base game met alle DLC hebben gebundeld.

Zorgt deze nieuwe uitbreiding ervoor dat jij je skateboard weer uit de schuur haalt? Of ga jij nu, zodra de laatste DLC is verschenen, juist met jouw skate-avontuur beginnen? Laat het ons vooral weten in de reacties!