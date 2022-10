Nintendo Switch Sports update 1.2.1 zorgt voor problemen, servers offline

Een anti-cheat update gone-wrong!

Deze week kwam er een nieuwe update uit voor Nintendo Switch Sports, deze ging namelijk naar versie 1.2.1. Alleen zorgde deze update voor problemen voor een hoop spelers waardoor het spel crashte. Dit gebeurde zowel als een online match werd geladen als bij offline potjes. De update is inmiddels offline gehaald en niet langer te downloaden.

Nintendo heeft onlangs stappen genomen om dit probleem te verhelpen. Ze werken aan de game en zijn bezig de problemen met online wedstrijden en cloud saves op te lossen. Daardoor is de game niet meer online speelbaar. De servers zijn namelijk tot er een nieuwe update verschijnt offline gehaald.

Het laatste wat we weten betreffende deze update is dat de distributie ervan is opgehouden. Echter krijgen spelers nog wel een bericht zodra ze het spel opstarten met dat er een nieuwe update aankomt. Waarschijnlijk zal deze popup verdwijnen, nadat de update is gerepareerd.

De versie 1.2.1 update die dus voor al die problemen zorgde, bevatte vooral toevoegingen die valsspelers/cheaters tegen moesten gaan. In de patch notes stond dat Nintendo mensen zou gaan verbannen uit online play, die de regels uit het Nintendo’s Community Guidelines document overtreden.

Speel jij de laatste tijd nog Nintendo Switch Sports en heb je daardoor last gehad van deze ”update”? Laat het ons weten in de reacties!