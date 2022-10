Endless Memories Gameplay verschenen

Verken een spirituele droomwereld in deze nieuwe metroidvania!

Endless Memories is vorige week verschenen voor de Nintendo Switch. Om de release van het spel te vieren heeft Het YouTube-kanaal: Handheld Players heeft nu een uitgebreide video gedeeld met ruim 20 minuten aan gameplaybeelden van Endless Memories. Hiermee krijg jij alvast een goede indruk van wat het spel allemaal te bieden heeft. De gameplaybeelden zijn hieronder te bekijken.

Endless Memories is een Metroidvania van ontwikkelaar Homunculus Games. In de game verken je een abstracte droomwereld genaamd The labratory of Dreams. In deze bijzondere wereld is het de bedoeling om de mysteries van de dromers op te lossen en uit deze spirituele wereld te ontsnappen? Ondertussen krijg je te maken met allerlei geesten, die via dit zogenaamde laboratorium met elkaar zijn verbonden. Het vechten doe je middels allerlei wapens en spreuken, die je in de game op non lineaire wijze vergaart. Lukt het jou om de mysteries van de dromers op te lossen en uit deze spirituele wereld te ontsnappen?