[Review] Youropa – Een toffe puzzelplatformer

Een unieke twist op het bekende genre.

In mijn eerste review voor Daily Nintendo mocht ik aan de slag met Youropa. De game verscheen al in 2018 op pc en Steam en heeft nu een exclusieve release op de Nintendo Switch. Puzzelen staat in deze game centraal, maar uitgever en ontwikkelaar frecle heeft flink wat verrassingen voor ons in petto. Lees gauw verder waarom ik Youropa zo verrassend vind.

Super Mario Odyssey meets Portal

De wereld ziet er voor een indiegame echt heel erg mooi uit. Grote complimenten voor deze kleine studio. Soms deed het mij denken aan de omgevingen in Super Mario Odyssey, maar dan uiteraard in een veel simpelere vorm. De Nintendo Switch heeft er ook niet zo veel moeite mee, zo lijkt het. De game draaide bij mij prima. Voor een puzzelplatformer is dat ook wel belangrijk, aangezien framedrops of het stotteren van beelden voor veel irritatie kan zorgen. Gelukkig had Youropa hier in mijn speeltijd geen last van.

In de game draait het om het oplossen van puzzels. Ieder level opent hierdoor deuren naar nieuwe levels. Het is lastig om in woorden uit te drukken hoe de gameplay werkt. Veel levels kunnen bijvoorbeeld volledig draaien (net zoals de racebanen in Mario Kart 8 Deluxe). Dit zorgt soms voor hele lastige situaties om puzzels op te lossen. Het gebeurde geregeld dat ik vastliep en het level moest herstarten. Op een gegeven moment werd ik er echter wat handiger in en lukte het wat sneller om levels te halen. Waar sommige levels op zichzelf staan, hebben de meeste levels eigenlijk een connectie met elkaar. Als ik bijvoorbeeld in level 5 een bepaalde schakelaar omzet, dan kan ik via een nieuwe deur in level 4 weer verder naar een ander gebied. Het is hele interessante gameplay, maar het is soms lastig om erachter te komen waar je naartoe moet.

Te moeilijk of te onoverzichtelijk?

De puzzels zijn dus soms erg pittig en ik ben er nog niet over uit of het komt door de moeilijkheid of door het leveldesign. Soms zaten er echt momenten bij, waarop ik een puzzel echt niet kon oplossen. Het duurde dan een hele tijd, voordat ik erachter kwam dat er een verborgen hint in een vorig level te vinden was. Ik houd het er maar op dat Youropa gewoon heel lastig is en waar geduld een schone zaak is.

Toch zijn er ook levels waar ik frustratie over had om andere redenen. Het cameragebruik is bijvoorbeeld niet altijd geweldig. Het komt meestal door de 360 graden mogelijkheid. Waar het in veel levels echt tof werkt, loop je in andere levels tegen beperkingen aan. Een camera die niet wil wat jij wilt of niet genoeg inzoomt, terwijl jij juist wat meer detail nodig hebt. Zomaar een aantal redenen waardoor ik stopte met de game.

Verder wordt er ook weinig informatie gedeeld en zijn de hints of routes niet heel duidelijk aangegeven. Er zijn wel wat pijlen die de weg wijzen en er is een overkoepelende kaart, alleen is de informatie soms net te summier. De kaart was daarnaast ook niet altijd goed leesbaar, vooral niet in handheldstijl.

En dan nog dit

Naast de gewone ‘verhaalmodus’ heeft Youropa nog de mogelijkheid om zelf levels te maken en te delen met anderen. Een hele waardevolle toevoeging voor mensen die zelf aan de slag willen met 360 graden levels. Je kunt de gemaakte levels bovendien ook nog delen met anderen. Het lijkt erg op het concept van Super Mario Maker, alleen dan wat eenvoudiger. Ik miste veel in vergelijking met de game van Nintendo, waaronder het toevoegen van geluiden of muziek. Al was dit in de game zelf ook punt van aandacht.

De muziek in Youropa is namelijk niet bijzonder. Als je een soundtrack net zo belangrijk vind als ik, dan kan dit een goede reden zijn om te twijfelen over de aanschaf van de game. Er is muziek, of beter gezegd; er zijn geluiden. Less is more kan natuurlijk prima werken, denk maar een The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Echter werkt het bij Youropa niet zo goed. Ik mis hier gewoon een stuwende of ontspannende soundtrack in levels. Je hoort vaak net te weinig om het functioneel te noemen. Jammer, want het had de game zeker een hogere score kunnen geven.

Conclusie

Een indiegame focust zich altijd op een aantal onderdelen. Bij Youropa is dat echt het puzzel-element. De game krijgt echt mijn complimenten voor de hoeveelheid lastige puzzels in combinatie met omgevingen die er prachtig uitzien. Jammer genoeg zie je daarmee dus ook dat de game het op andere vlakken wat laat liggen. De muziek is niet functioneel en hangt er een beetje bij. Daarnaast mis ik ook een verhaallijn die iets meer wordt uitgediept dan nu wordt gedaan. Het hoeft geen filmscript te zijn, alleen is het verhaal in Youropa wel erg dun.

Ben je nog op zoek naar een uitdagende puzzel platformer voor een prima prijs? Dan is Youropa echt een aanrader! Tenminste, als je geen bezwaar hebt tegen de minpunten.

+ Prachtige omgevingen die niet onderdoen voor een triple A game

+ Puzzels zijn zeer uitdagend en hebben een unieke twist

+ De mogelijkheid om zelfs levels te bouwen is tof

– Het gebrek aan een passende soundtrack is een gemis

– De camera werkt niet altijd even goed mee

DN-score: 7,0