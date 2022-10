Half uur aan gameplaybeelden Star Trek Prodigy: Supernova

De game is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch

Star Trek Prodigy: Supernova is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Voor iedereen die zich afvraagt hoe deze avonturengame draait op de Switch hebben we goed nieuws, want youtubekanaal handheld players heeft een half uur aan gameplaybeelden online gezet. Deze video kun je hieronder bekijken. Benieuwd naar hoe wij de game vonden? Hier kun je onze hands-on lezen!

In Star Trek Prodigy: Supernova speel je een race tegen de klok om een planetair systeem te redden. Een ster die aan het doodgaan is geeft namelijk gevaarlijke metingen af. Als er niets wordt gedaan zal iedereen in het stelsel vergaan door een supernova. Jij speelt als Dal en Gwyn, die hun unieke vaardigheden moeten gebruiken om puzzels op te lossen, vijanden te verslaan en gevaarlijke omgevingen te overleven. Je kunt dit alleen doen, maar de game ondersteunt ook co-op, waarop je dit avontuur met zijn tweeën kunt aangaan!