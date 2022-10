Elektrische kikker Pokémon Bellibolt aangekondigd voor Pokémon Scarlet & Violet

A wild- uhm.. New Pokémon has appeared!

The Pokémon Company heeft een nieuwe Pokémon-soort onthuld die je tegen kunt komen in Pokémon Scarlet & Violet. De Pokémon waar het om gaat heet Bellibolt, deze behoort tot de categorie ”elektrische kikker/EleFrog”. Dit is hoe The Pokémon Company zelf dit wezen omschrijft:

”Bellibolt kan zijn elastische lichaam uitrekken om elektrische energie te genereren, het orgaan waarmee hij dit doet lijkt op een navel. De grote hoeveelheden energie die op deze manier worden opgewekt kan hij uitstoten via de twee stompjes aan de zijkanten van zijn hoofd. Je moet de twee stompjes niet verwarren met zijn ogen, aangezien ze daar veel op lijken. Zijn echte ogen zijn klein en rond.” The Pokémon Company (Vertaald)

Bellibolt bezit de abillity Electromorphosis. Tot nu is er nog geen één andere Pokémon bekend die ook deze abillity heeft. Met deze abillity ontvangt hij een kracht-boost bij de volgende elektrische aanval die hij gebruikt, maar wel pas nadat hij zelf schade heeft opgelopen. Bekijk getekende versie van de nieuwe Pokémon hieronder:

Enkele details over dit wezen:

Categorie: EleFrog Pokémon​

Type: Electric​

Hoogte: 3’11” (1.2 m)

Gewicht: 249.1 lbs. (113.0 kg)

Ability: Electromorphosis / Static

Hieronder kan je een gameplayvideo bekijken waarin deze Pokémon te zien is. Het is het vervolg op de trailer die pas werd uitgebracht waarin Gym Leader Iono de hoofdrol speelt. Iono hintte daarin al op haar partner, maar tot nu wisten we nog niet welke Pokémon dat zou zijn.

Sta jij al in de startblokken om Pokémon Scarlet en/of Violet te halen op 18 november? Laat ons weten in de reacties of jij 1 of beide van deze spellen in huis haalt!