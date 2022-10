Clefable en gevechtspas seizoen 11 nu beschikbaar in Pokémon UNITE

Maak je klaar voor Clefable en de nieuwe gevechtspas!

Het is vanaf nu mogelijk om het gevecht in Pokémon UNITE aan te gaan met Clefable. Ook is het mogelijk om vanaf nu Fairy Pokémon toe te voegen aan je team. Gisteravond is namelijk bekend gemaakt dat Clefable beschikbaar is in Pokémon UNITE. Je kunt Clefable in de Unite Battle Committee-shop krijgen voor 12.000 Aeos-munten of 575 Aeos-edelstenen. Wees er echter wel snel bij, want Clefable is alleen de eerste zeven dagen na zijn introductie met Aeos-edelstenen verkrijgbaar.

Tevens is vanaf nu ook de nieuwe gevechtspas voor seizoen 11 verkrijgbaar met nieuwe beloningen. Tot 30 november 2022 krijg je met deze gevechtspas niet alleen nieuwe beloningen, maar ook toffe mode-items voor Trainers en nieuwe Holowear. Denk hierbij aan de Sacred Style: Delphox en Ranger Style: Trevenant. Daarnaast is het binnenkort Halloween en dus neemt vanaf 27 oktober tot 16 november Halloween de Mer Stadium over. En alsof dat nog niet genoeg is komt er binnenkort ook een nieuwe Pokemon naar UNITE namelijk Zoroark.