[Preview] Bayonetta 3 – Het wachten waard

We hebben er lang op moeten wachten, maar Bayonetta 3 is er bijna. Benieuwd naar onze eerste indruk? Je leest er hier alles over.

De Switch is alweer meer dan vijf jaar oud, maar deze maand verschijnt er dan eindelijk een spel wat in 2017 al is aangekondigd. Tijdens The Game Awards van 2017 kondigde Nintendo namelijk al aan dat Bayonetta 3 in ontwikkeling was voor het apparaat. Daarna was het echter jaren aan stilte. Nu is het op 28 oktober eindelijk zo ver en wij konden alvast even aan de slag met het spel. Wat al snel opviel waren verschillende nieuwigheden, maar hoe bevielen deze? Je leest het hier.

Het multiverse zorgt voor flink wat variatie

Zoals al bekend is gemaakt met trailers zal Bayonetta 3 een hype in games en film volgen, ze maken namelijk gebruik van een multiverse. Je zal met Bayonetta verschillende Bayonetta’s ontmoeten, terwijl je het verhaal volgt door niet alleen verschillende locaties, maar ook universums. Zo zijn er twee locaties die wij voor deze preview hebben bezocht in totaal andere settings. Zo zijn we in een moderne Tokyo geweest, en in een feodaal China. Waarom je door het multiversum reist, wordt al snel duidelijk, maar het is in ieder geval duidelijk dat er een groot gevaar op de loer ligt.

Elke wereld voelt op meerdere manieren uniek aan. Buiten de omgevingen hebben ze ook allemaal hun unieke elementen en gameplay. Zo speel je naarmate je verder komt meer wapens en demonen die je kunt gebruiken vrij op een natuurlijke manier en hoef je dus niets te kopen. Welk wapen je draagt, bepaalt welke transformatie je krijgt wanneer je ontwijkt en dat maakt wapen keuze net wat diepgaander. Als voorbeeld neem ik de Ignis Araneae Yo-Yo. Dit wapen geeft je aan alle ledematen een yo-yo waarmee je op redelijk verre afstand kunt aanvallen. Tijdens het rondbewegen gebruik je ze bovendien als rollerskates waardoor je je stukken sneller verplaatst. Echter wanneer je twee keer snel achter elkaar ontwijkt met deze wapens, verander je in een grote vuurspin. Waarmee je op muren kunt klimmen, maar ook over lava kunt lopen.

Bovendien heb je door de toevoeging van Homunculi een derde vijand die je flink kan afranselen. Dit geeft meer variatie tussen de vijanden en dat is enorm fijn. Na Bayonetta 1 en 2 was ik de variatie aan vijanden redelijk beu aan het worden. Sommige van de Homunculi hebben trekjes van oude bekende vijanden, maar anderen zoals een soort kwal zijn compleet nieuw. Deze kwal zal na een bepaalde hoeveelheid schade zichzelf opdelen tot kleinere kwallen die ook allemaal individueel kunnen aanvallen. Je tactieken zullen dus flink meer diepgang moeten krijgen aangezien vijanden op meer manieren dan je gewend bent kunnen aanvallen.

Demonenslaafjes

Een ander nieuw gameplay-element is de mogelijkheid om demonen tot echte slaven te veranderen midden in gevechten. Door het gebruik van de ZR-knop kun je een demoon oproepen en besturen. Je speelt steeds meer demonen vrij, maar wij hebben er met drie kennis kunnen maken: Gomorrah, Madama Butterfly en Phantasmaraneae. Elke demoon is anders in hun aanvallen en brengt wat gewenning met zich mee om ze effectief te kunnen gebruiken in het spel.

Zo is Gomorrah erg traag maar krachtig, Madama Butterfly is weer wat sneller, maar wat minder sterk en kun je met de Phantasmaraneae weer heel snel met combo’s werken. Echter er zit ook een nadeel aan het gebruik van de demonen. Terwijl je ze oproept moet je ZR ingedrukt houden zolang je ze wilt gebruiken (of tot je magic op is). Daarnaast bestuur je zolang je dat doet echt alleen de demonen, Bayonetta is dus kwetsbaar. Je zult dus goed in de gaten moeten houden of ze geraakt kan worden en dan ZR op tijd loslaten om Bayonetta veilig te stellen.

Hoewel het dus even wennen was om deze nieuwe mechanic goed te kunnen gebruiken heeft het een enorme toegevoegde waarde aan de gameplay. Je kunt namelijk de demonen gebruiken om groepen kleine vijanden aan te vallen, maar ook om grotere vijanden snel flinke schade toe te brengen en te stunnen.

Bayonetta is meedogenlozer dan ooit

Bayonetta wordt dit keer ingesproken door een nieuwe actrice en hoewel dat even schrikken is voor de fans is het zeker geen slechte vervanging. Je went erg snel aan de stem en zeker in de context van een multiverse voelt het niet gek aan. Daar bovenop komt het feit dat in deze game je een veel hardere Bayonetta gaat zien. Zo heb je geen magic nodig voor torture-aanvallen. Je moet alleen maar de vijand stunnen. Hierdoor kun je veel makkelijker deze gruwelijke aanvallen doen. Ze worden ook direct geactiveerd, je hoeft geen knop meer snel in te drukken waardoor je meerdere vijanden snel achter elkaar kunt martelen. Ik had op een gegeven moment een stuk of vier vijanden tegelijk in een martelwerktuig. Ook buiten gevechten krijg je het gevoel dat Bayonetta meedogenlozer is dan ooit. Haar hele houding en humor is intact, maar net nog een tandje groffer dan in Bayonetta 2.

Viola & Bayonetta zijn totaal verschillend

Tijdens het spel heb je verschillende personages waarmee je kunt spelen. Dit zijn namelijk Bayonetta en Viola. Je hebt hier geen vrije keuze in, maar wie je speelt, wordt bepaald door het spel. Hoewel het jammer is dat je niet zelf kunt bepalen wie je speelt, is het fijn om te weten dat ze beiden volledig anders spelen.

Bayonetta weten we allemaal wel hoe die speelt. De gameplay van haar is nog steeds hetzelfde als in voorgaande spellen, alleen is er nu de toevoeging van de Demon Slaves en heb je gloednieuwe wapens, zoals de yo-yo, waardoor er net wat verschil is met voorgaande spellen.

Viola daarentegen is echt compleet anders. Niet alleen vecht zij altijd met een zwaard en kun je haar wapens niet aanpassen, de manier hoe je met combo’s werkt, is ook totaal anders. Zo is een zware aanval voor haar dat ze haar zwaard als een soort boemerang weggooit, waardoor je dus tijdelijk geen wapen in je handen hebt. Daarnaast is Witch Time compleet anders qua oproepen. Viola kan namelijk niet door te ontwijken een Witch Time-effect krijgen, maar je zult ervoor moeten pareren. Dit betekent dus dat als je niet goed timet, je meer kans hebt om schade op te lopen. Ook is het lastiger om het te combineren midden in je combo.

Daarnaast heeft zij maar één Demon Slave, de demonenkat Chesire, die wanneer je hem oproept, zelf aanvalt. Je kunt dus met Viola wel zelf rondlopen terwijl Chesire in beeld is. Echter je roept de kat op door je zwaard in de grond te gooien. Terwijl Chesire opgeroepen is, zul je dus zelf met je blote handen moeten vechten.

Het verschil in de twee speelstijlen is vooral lastig om onder de knie te krijgen. Met Viola wilde ik te vaak ontwijken voor Witch Time en lukte de timing voor het pareren ook nog niet helemaal lekker. Hierdoor duurden verses een stuk langer en kreeg ik relatief meer schade. Ik verwacht alleen wel dat naar mate ik verder speel het beter gaat worden aangezien de gameplay ook weer niet te complex is.

In onderstaande gameplay is er voor beide personages vijf minuten aan gameplay te zien.

Gates of Hell is niet meer de place to be

In Bayonetta 2 kon je naar Rodin’s bar, de Gates of Hell, voor al je benodigdheden. Nieuwe combo’s, wapens, outfits, noem het maar op. Dit keer is het iets anders geworden. De winkel bestaat nog steeds, maar is beperkt tot lolly’s, accessoires en outfits. Wapens krijg je nu door middel van de verhaallijn, terwijl nieuwe vaardigheden te koop zijn via een skill tree. Voor alle Demon Slaves, Bayonetta en Viola zijn er losse skilltrees waarbij je vaardigheden kunt kopen. Dit kan in ruil voor orbs die je door het spel heen verzamelt met combo’s en aan het einde van verses (de doodshoofdjes die je ook in de gameplay kunt zien).

Hierdoor is de Gates of Hell een minder grote noodzaak geworden voor het spel aangezien je je vaardigheden op bijna elk moment wel kunt aanschaffen in het menu. Aan één kant is het jammer dat Rodin minder belangrijk wordt gemaakt, maar aan de andere kant werkt dit veel beter. Je behoudt nu meer je flow in het spel omdat je dit ieder moment kunt toepassen in plaats van elke keer de winkel moet laden.

Voorlopige conclusie

Het heeft even geduurd voor we weer met onze favoriete heks aan de slag konden, maar het is het zeker waard. Platinum Games lijkt alles uit de kast te hebben getrokken voor deze nieuwe game. Niet alleen is de gameplay weer flink op de schop gegaan op een positieve manier, maar ook de scènes zijn van een hogere kwaliteit dan van Bayonetta 2. De nieuwe stem-actrice van Bayonetta pakt de rol ook erg goed op en je went snel aan de nieuwe stem. Ik kijk in elk geval enorm uit naar de volledige game.