Bayonetta 3 krijgt trailer

Vanaf 28 oktober verkrijgbaar!

Het derde deel in de Bayonetta-serie werd al een aantal jaar geleden aangekocht. Switch-bezitters moesten echter vrij lang wachten om überhaupt een releasedatum te horen. Gelukkig nadert de releasedatum al snel. Bayonetta 3 komt namelijk op 28 oktober uit. Naast de previews die vandaag zijn verschenen, heeft Nintendo ook een nieuwe trailer uitgebracht. In de trailer worden genoeg gameplaybeelden getoond, maar het einde is opvallend. Daar worden namelijk beelden getoond van 2D-gameplay tijdens een infiltratie. Dit is iets totaal anders dan de gebruikelijke hack-and-slash-gameplay. De trailer kan je hieronder bekijken.

Onze uitgebreide preview van Bayonetta 3 kan je hier lezen. Daarnaast kan je op ons YouTube-kanaal 10 minuten aan beelden bekijken. De game is tevens in de Nintendo eShop voor €59,99 voor te bestellen.