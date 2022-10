Vierde editie van The Dutch Stream Awards aangekondigd

De uitreiking vindt op 2 december plaats.

Het is alweer tijd voor de vierde editie van The Dutch Stream Awards (DSA), waarin awards worden uitgereikt aan streamers die de beste livestream-producties maken. Deze editie belooft tevens de grootste tot nu toe te worden. De uitreiking zal op 2 december plaatsvinden op Twitch.

In de tussentijd vinden er nog twee stemrondes plaats. De eerste stemronde start op 21 oktober en op 4 november worden de nominaties bekendgemaakt. De tweede stemronde start dan op 7 november en deze zal dan de uiteindelijke winnaar bepalen. Tevens zijn er in november voor de genomineerde talenten challenges zodat ze kunnen laten zien hoe goed ze zijn en hun bekendheid kunnen vergroten. De awards, die op 2 december worden, uitgereikt zijn:

Beste Mannelijke Streamer (publiek en vakjury)

Beste Vrouwelijke Streamer (publiek en vakjury)

Beste Stream Overall (publiek en vakjury)

Beste Non Gaming Stream (publiek)

Beste esports Stream (publiek)

Beste Talent (50% publiek/50% vakjury)

Beste Productie (vakjury)

Voor Best Talent Award starten op 17 oktober de inschrijvingen. Deze categorie is speciaal voor streamtalenten om ze een kans te geven door te breken bij het grote publiek. Daarom wordt er in samenwerking met Logitech G en Logitech for Creators een compleet traject opgezet rondom deze verkiezing. Zo kunnen de talenten verschillende nuttige zaken winnen, zoals advies of professionele streamapparatuur. Omdat de achterban van niet van alle talenten groot is, zal het rapport van de vakjury voor 50% meetellen.

De award die iedereen wil winnen is natuurlijk die van Beste Productie. Om die reden zal een onafhankelijke jury met professionals uit de film-, stream- en gamesindustrie de inzendingen beoordelen. De award zal dan gaan naar de streamer met de best geproduceerde streams.

Ben jij van plan om naar The Dutch Stream Awards te kijken? Heb jij een favoriete streamer? Laat het ons weten in de reacties!