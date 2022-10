Vier nieuwe liedjes van Just Dance 2023 bekendgemaakt

Waaronder Woman van Doja Cat!

Net zoals afgelopen paar weken zijn er ook vanavond weer nieuwe liedjes bekendgemaakt voor Just Dance 2023. Het begint er dus steeds meer op te lijken dat we daadwerkelijk elke woensdagavond andere nummers te zien krijgen voor het spel. Vandaag hebben we kennisgemaakt met Magic van Kylie Minogue, de normale versie van Danger! High Voltage van Electric Six, WANNABE van ITZY en Woman van Doja Cat door middel van vier nieuwe filmpjes die op het officiële YouTube-kanaal van Just Dance gepost zijn. Alle video’s met daarbij de bijbehorende muziek en dansmoves zijn onderaan dit artikel te bekijken.

In Just Dance 2023 dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere Physical van Dua Lipa, CAN’T STOP THE FEELING! Van Justin Timberlake en Sweet But Psycho van Ava Max. Bovendien heeft de game dit keer weer een volledig nieuw uiterlijk gekregen en kun je samen met jouw vrienden online jullie dansmoves aan elkaar laten zien! Om dit nieuwste deel te vieren zullen er later ook gratis updates beschikbaar worden gesteld die onder andere nieuwe spelmodi en liedjes met zich meebrengen.

