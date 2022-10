Trailer van Pokémon Scarlet & Violet toont Gym Leader Iono

Maak kennis met Iono, de Gym Leader die gespecialiseerd is in Electric-type.

Gisteren kondigde The Pokémon Company aan dat er vandaag een nieuwe trailer van Pokémon Scarlet & Violet verschijnt. Deze is zojuist verschenen en toont de Gym Leader Iono. Iono is een streamer en influencer, wat goed te zien valt aan de opzet van de trailer. Het is namelijk geen standaard trailer waarin wat dingen getoond worden. Het is namelijk een soort livestream van Iono en daarin speelt ze een spel met de kijkers. Aan de hand van een aantal hints moeten de kijkers namelijk raden wat haar partner en Poké-vriend is. De hints kan je in de trailer hieronder vinden. Welke Pokémon denk jij dat haar partner is? Een van de hints is dat het een Electric-type Pokémon is, wat logisch is gezien Iono de Gym Leader van Levincia met als specialiteit Electric-type.

Vorige week konden we nog genieten van een zeer lange Pokémon Scarlet & Violet-trailer. Daarin werden een hoop nieuwe functies uitgelicht. De games verschijnen al op 18 november 2022. Ga jij de games halen? Zo ja, welke van de twee of allebei? Laat het ons in de reacties weten en vermeld welke Pokémon jij denkt dat Iono’s partner is!