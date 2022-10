[Review] Various Daylife – Blijkbaar is het leven nogal saai

Een JRPG van dezelfde makers van Bravely Default kan niet saai zijn toch? Toch...?

Various Daylife is een game die in 2019 het levenslicht zag op de Apple Arcade. Gemaakt door o.a. de ontwikkelaars van Octopath Traveler, Bravely Default en Triangle Strategy. zal het je niets verbazen dat ik nogal hoge verwachtingen voor deze game had. Goed, de trailer die de game aankondigde zag er misschien niet al te interessant uit, maar die vele verschillende classes waar ze het over hadden interesseerden me wel. Daarnaast zijn turn-based gevechten ook geen ramp, mits ze natuurlijk goed zijn uitgewerkt en lekker veel diepgang hebben. Maar dan is natuurlijk de vraag: zijn ze dat wel?

Jouw nieuwe dagelijkse leven

Het verhaal van Various Daylife speelt zich af op een nieuw continent. Zeven jaar geleden is deze ontdekt en sindsdien wordt er hard gewerkt om deze bewoonbaar te maken. Dit heeft geleid tot een nieuwe stad, Erebia, waar iedereen mag zijn wat hij wil zijn. Iedereen mag de baan uitoefenen die hij wil, en mag ook zo vaak wisselen als hij wil, mits je gewoon jezelf boven water kunt houden. Jij bent een zevende generatie kolonist, en aangekomen in de stad krijg je meteen een huis aangewezen. Aardig natuurlijk, maar je krijgt wel te horen dat daar wat tegenover staat. Nieuwe kolonisten krijgen namelijk de taak om het land te onderzoeken en veilig te maken, zodat de stad kan blijven groeien. Dat is gelukkig geen probleem, want al snel vind je een aantal gelijkgestemden die wel met je mee op expeditie willen. En zo begint je nieuwe dagelijkse leven, waar je natuurlijk ook veel nieuwe mensen en vrienden ontmoet.

Hop, aan het werk!

Vanaf dat moment begint de game en zijn er eigenlijk drie dingen die je leven in Erebia bepalen. Allereerst heb je werk. Aan het begin van de week krijg je een aantal baantjes aangeboden. Deze baantjes duren niet meer dan een halve dag en geven je naast goud en XP voor je level ook XP voor individuele stats. Je zult in Various Daylife namelijk al je stats individueel van elkaar moeten levelen. En hier zit dan ook nog best wat strategie in, want een baan geeft je niet alleen maar XP. Nee, vaak is het zo dat er één of twee stats omhoog gaan en twee anderen net zo hard naar beneden. Om een voorbeeld te geven: beren verjagen om een nabije boerderij te beschermen geeft je XP voor Strenght en Dextirity, maar haalt XP weg van Charisma en Intelligence. (Blijkbaar is vechten met een beer niet zo slim.) Dat niet alleen, elke dag zijn er een aantal stats die harder groeien dan andere. De grap is ook dat een stat pas omhoog gaat wanneer je level up gaat. Dan kan er ook geen XP meer af getrokken worden, dus je bent al snel op zoek naar de optimale manier om banen te doen zonder teveel te verliezen.

Stamina en moraal

Om dat proces nog wat lastiger te maken kun je natuurlijk niet voor eeuwig blijven werken. Je hebt ook een stamina- en moraalmeter, welke beide invloed hebben op hoe goed je een baan doet. Worden ze te laag, dan gaat de kans op ongelukken en falen tijdens een baan omhoog. Mocht dit gebeuren, dan verlies je enkele dagen. Dit omdat je verplicht moet uitrusten, maar je verliest er ook een hele hoop XP mee. Gelukkig kun je ze op verschillende manieren bijhouden door bijvoorbeeld een dagje uit te rusten in het lokale badhuis of een drankje doen met vrienden.

Jammer is alleen wel dat dit interessanter klinkt dan dat het is. Al dat werk en gestoei met die stats, die ik hierboven noemde, bereik je namelijk door het indrukken van één knop. Jij kiest één van de banen uit de lijst met werk, ziet van te voren al staan hoeveel XP je krijgt en verliest, en kan zelf een inschatting maken of je de baan gaat falen of niet. Je selecteert de baan, je avatar verdwijnt voor een halve dag en laat dan zien of je de baan hebt gehaald of niet. Gefeliciteerd, hier gaan een aantal cijfertjes omhoog. Er zit geen enkele interactie in, zelfs een kleine animatie of iets dergelijks van de baan krijg je niet, hij is gewoon gehaald of niet gehaald. Zonde, want dit is grotendeels wel de game. Er zijn nog aan aantal andere aspecten, maar de banen zijn waar je het meeste van je geld en XP vandaan moet halen.

Ga op expeditie in een ongetemd land

Het tweede onderdeel van Various Daylife zijn de expedities. Hier lijkt de game misschien iets meer op een klassieke JRPG, maar niets is minder waar. Het idee is dat je met drie andere partyleden de wildernis intrekt. Dit doe je vaak op verzoek, soms moet je een bepaald materiaal vinden, andere keren probeer je een vreemd fenomeen te onderzoeken. Maar wie denkt dat hij hier op een wereldmap mag rondlopen heeft het mis. Dit systeem lijkt meer op games zoals Miitopia, waar je gewoon van links naar rechts op een map loopt. Recht bovenin gaat een metertje lopen, die aangeeft hoeveel procent van de reis je al hebt gedaan. Onderweg kom je dan monsters tegen die je in turn-based battles moet verslaan. En dat is het eigenlijk wel. Het voelt een beetje aan alsof ze een JRPG hebben afgebroken tot echt de basiscomponenten. Het probleem is alleen wel dat deze expedities nog verdraaid moeilijk zijn. Je kunt ze doen wanneer je wilt, maar je zult met verschillende dingen rekening moeten houden. Zo loopt je HP langzaam af terwijl je loopt, iets wat je moet bijhouden door regelmatig te rusten en te eten. Hiervoor moet je materialen inslaan (en dus ook een tent kopen), maar deze zijn nog behoorlijk duur! Dat niet alleen, je kunt per personage ook maar zoveel items meenemen. Aan het begin van een expedities kies je dus uit wie eten meeneemt en hoeveel, en wie er met potions en en andere items rondtrekt. Op zich een leuk systeem, ware het niet dat dit allemaal best wel veel geld kost. En om dat te bekostigen moet je terug naar het saaie werksysteem.

Het cha-cha-cha combat systeem

Als je nu hoopt dat de gevechten dan tenminste nog wat diepgang hebben, moet ik je helaas ook teleurstellen. Het is niet dat ze simpel zijn, maar ook hier voelt het gewoon aan als de basis van iets dat veel groter had kunnen zijn. Het gebruikt namelijk best een leuk systeem. Normale aanvallen doen namelijk maar mondjesmaat damage. Wil je goede schade doen, dan moet je gebruik maken van het cha-cha-cha systeem, iets wat staat voor change, chain, chance. De change staat voor statuseffecten die je op een vijand kunt aanbrengen met bepaalde skills. Zo kun je ze met sommige aanvallen boos maken of ze in de hens zetten met een vuurbal. Doe je verschillende van die statuseffecten achter elkaar bouw je een chain op. Hoe vaker je dat doet hoe hoger de damage zal zijn wanneer je uiteindelijk chance gebruikt, ofwel een aanval die alle statuseffecten weghaalt maar daardoor wel een bak schade doet. Bij normale vijanden zul je dit effect niet zo snel zien, maar bij de vele bosses en mini-bosses is het zeer belangrijk dat je dit systeem gebruikt. Jammer is alleen dat dit systeem zo effectief is dat je het wel moet gebruiken. Andere manieren vallen simpelweg in het niet.

Saaie verhalen en evenementen

En naast dit alles, als laatst, heb je dan nog de verhalen van Various Daylife. Er leven veel personages in de stad, vele met wie je vanzelf interactie hebt, wanneer je de game speelt. Dit is een belangrijk onderdeel van de game, want niet unlock je hiermee nieuwe classes, ook vind je nieuw werk (waar soms ook nieuwe classes uit komen rollen), nieuwe expedities (idem dito) en kun je banden opbouwen met je partyleden. Zo leren zij en jij nieuwe aanvallen en kunnen ze uiteindelijk zelfs speciale finishing moves vrijspelen, die ze in gevechten kunnen gebruiken. Maar ook dit is gewoon… saai. De artstijl van de game is sowieso niets om over naar huis te schrijven, maar ook de vele stukjes verhaal voelen onsamenhangend aan. Het doet niet echt wat, en vanwege de ietwat cliché manier waarop de meeste geschreven zijn, merkte ik dat ze ik ze vaak skipte.

Conclusie

Various Daylife is niet voor mij, dat is duidelijk. Mijn verwachtingen van een leuke nieuwe JRPG, die zich focuste op classes verdwenen al snel als sneeuw voor de zon toen het meer een Excel-sheet bleek te zijn. Vooral het gedeelte van de game waar je het meest mee bezig bent, het werk, is gewoon erg saai. Je kiest een baan uit, klikt op A, ziet wat cijfertjes omhoog gaan en kiest een nieuwe. Uiteindelijk heb je genoeg geld verdiend om een expeditie te doen, maar ook dit deel is so bare-bones dat het mijn interesse in ieder geval niet kan vasthouden. Het voelt aan als een grindy mobiele game, waar je meer aan het kijken bent in plaats van wat aan het doen. En dat is jammer, want de ideeën zijn er wel. Het komt alleen niet tot uitwerking.

+ Er zit nog behoorlijk wat strategie in het leven van je stats

+ Prachtige muziek

– Werk voelt als alsof je Excel-sheets bijhoudt

– Erg grind-gevoelig, je hebt veel geld nodig voordat je echt iets anders kunt doen

– Gehele game voelt aan als de basis voor een JRPG zonder uitwerking

– Verhalen en evenementjes zijn saai en onsamenhangend

DN-Score: 5,0