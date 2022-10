Nintendo aanwezig op wintereditie Heroes Dutch Comic Con 2022

Nintendo is weer van de partij!

Volgende maand op 19 en 20 november wordt de Jaarbeurs in Utrecht weer helemaal ondergedompeld tot een groot festival. Dan zal namelijk weer een nieuwe editie plaatsvinden van Heroes Dutch Comic Con. Deze week staat in het teken van gaming en wordt er elke dag nieuwe informatie gedeeld wat men kan gaan verwachten. Vandaag is bekendgemaakt dat Nintendo weer een stand zal hebben op het festival. Op de stand zal je verschillende games kunnen uitproberen en zijn er toernooien. Daarnaast is er de gelegenheid om leuke foto’s te maken. Ben jij nog nooit op Dutch Comic Con geweest of was jij vorige editie niet aanwezig? Lees hier wat wij van de lente-editie vonden.