LEGO Bricktales is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de launch-trailer!

Een paar maanden geleden op 17 augustus werd er bekendgemaakt dat LEGO Bricktales naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters en LEGO-fans niet langer meer te wachten op dit puzzel-avonturenspel. Het spel is namelijk vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Als je momenteel nog twijfelt of deze game wel iets voor jou is kun je altijd nog onze review lezen, welke gisteren online is gekomen. LEGO Bricktales gaat voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank en om de game te downloaden heb je 877 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

LEGO Bricktales is een puzzelavontuur dat zich afspeelt in vijf verschillende LEGO-dioramabiomen waarin je Minifigures moet helpen. Om ze te helpen zal je bijvoorbeeld een troon voor een koning moeten bouwen of een brug om verder te komen. Het is aan jou hoe je de puzzel oplost. Door het helpen van de Minifigures speel je nieuwe skills vrij die later van pas kunnen komen.

Ben je benieuwd naar de launch-trailer van het allernieuwste LEGO-spel? Bekijk dan onderstaande video.