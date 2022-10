Ace Attorney krijgt op 19 oktober speciale uitzending

Fans wachten al sinds 2016 op een nieuw deel in de hoofdserie van Ace Attorney. Is het dan eindelijk zo ver?

Het is inmiddels al zes jaar geleden dat het recentste deel in de hoofdserie van Ace Attorney is verschenen. Afgelopen jaar konden we eindelijk aan de slag met twee titels die lange tijd exclusief in Japan bleven: The Great Ace Attorney Chronicles. Vandaag staat echter weer in het teken van de hoofdserie, want het allereerste spel verscheen 21 jaar geleden in Japan op de GameBoy Advance. Bedenker Shu Takumi heeft leuk nieuws dat hij op Twitter heeft gedeeld. Ace Attorney zal een speciale uitzending krijgen in “Game Genome”, een televisieprogramma op de Japanse zender NHK. Deze zal op 19 oktober plaatsvinden.

Hoop jij dat er een nieuw deel zal verschijnen met Phoenix Wright, Apollo Justice en Athena Cykes in de hoofdrol? Laat het ons weten in de reacties.