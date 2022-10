[Review] LEGO Bricktales – Alles draait om creativiteit

Heel veel bouwen met LEGO-steentjes!

Ontwikkelaar ClockStone Software en uitgever Thunderful brengen morgen, op 12 oktober 2022, een nieuwe LEGO-game uit voor de Nintendo Switch. Deze LEGO-game, genaamd LEGO Bricktales, draait om de creativiteit van spelers. Het is namelijk de bedoeling dat je puzzels oplost door dingen te bouwen met LEGO-steentjes. Hoe je iets bouwt, is aan jou. Daarvoor is natuurlijk een hoop creativiteit voor benodigd, maar komt dit concept goed uit de verf? Of kan je beter een LEGO-set in de winkel kopen en daarmee met jouw fantasie bouwen? Je leest het in onze review.

Pretpark renoveren

In LEGO Bricktales wil je je jouw opa helpen zijn pretpark te renoveren, zodat het niet gesloten wordt door de burgemeester. Alleen voor de renovatie van de attracties zijn Happiness Crystals benodigd die je kan vinden in vijf verschillende, compleet van LEGO gebouwde, biomen. Om naar een bioom te gaan hoef je alleen door het portaal te gaan die jouw opa heeft gebouwd. De eerste die je mag verkennen is de jungle, daarna volgen nog vier totaal andere biomen. Wanneer je aankomt in zo’n bioom, word je gelijk geconfronteerd met een probleem. Vervolgens volg je het verhaal en help je alle mensen met hun opdrachten. Dit zijn bijna altijd kleine of wat grotere bouwopdrachten. Daarnaast is het regelmatig nodig om een brug of trap te bouwen, zodat je wel jouw reis kan vervolgen. Uiteindelijk los je het probleem op en krijg je jouw gezochte Happiness Crystal.

Echter betekent dat niet dat er vervolgens niks meer te doen valt in een bioom. Zo kan je alle beesten vinden en kan je de munteenheid van dat bioom verzamelen om nieuwe steentjes of outfits van te kopen. Alleen is het niet mogelijk om een bioom gelijk op 100% te zetten. In latere biomen speel je namelijk nieuwe functies vrij die je nodig hebt om puzzels in voorgaande biomen op te lossen. Op deze manier is er dus altijd wel wat te doen en is het ook leuk om naar een eerdere bioom terug te keren.

Het bouwen

Naast het rondlopen in de biomen, wat soms al een puzzel op zich is vanwege de vele verborgen routes en kamers, draait de game natuurlijk om het bouwen. Het bouwen van LEGO-sets met echte blokjes en via de digitale wijze is iets wat ik in het normale leven regelmatig doe. Hierdoor was ik nogal nieuwsgierig of de besturing in LEGO Bricktales voldoende is om het plezier van het bouwen met LEGO te evenaren. De knoppenbesturing zelf is vrij simpel en het werkt ook best logisch. Echter de touchscreen-besturing vind ik niet al te prettig werken. Ik had constant het gevoel dat mijn vingers in de weg zaten op het scherm. Daarom raad ik aan om de knoppenbesturing te gebruiken.

Natuurlijk zijn er limitaties in welke rotaties je kan maken, maar het werkt wel zoals je verwacht. Daarbij is het natuurlijk geweldig om na het bouwen jouw bouwwerk in de LEGO-bioom te zien. In de Sandbox-modus kan je naderhand jouw bouwwerk nog geheel aanpassen met een grotere hoeveelheid aan steentjes. Ideaal voor mensen met veel fantasie.

Helaas zorgen de framerate en de diepte slecht in kunnen schatten wel voor problemen tijdens het bouwen. Wanneer je grote elementen moet oppakken en verplaatsen, hapert de game regelmatig. Het scherm bevriest en het element beweegt met een enorme vertraging. Hierdoor is het heel lastig om een element op de juiste plek te plaatsen, omdat je altijd te laat ziet of het wel of niet op de juiste plek zit. Daarbij zie je de diepte slecht en kost het dus veel moeite om in te schatten waar een blokje terechtkomt. Natuurlijk leer je daar wel mee omgaan, maar het is enorm hinderlijk bij bepaalde bouwopdrachten.

Makkelijke opdrachten, behalve…

Zelf heb ik amper moeite gehad met het bouwen van de gevraagde creaties, maar dat was echt anders bij de brandtrappen. De combinatie van een zeer beperkt aantal blokjes en aardige framerate-problemen zorgden ervoor dat het vooral als een hoop frustratie aanvoelde. Natuurlijk heb je bij elke bouwopdracht slechts een beperkt aantal blokjes, maar normaal houd je er daar voldoende van over. Dat was niet bij deze opdracht het geval, hier moest je echt goed nadenken over het gebruik van bepaalde stukjes.

Wanneer je bouwwerk klaar is, moet je een simulatie uitvoeren om te zien of het wel stevig gebouwd is. In het geval van de brandtrappen zouden er vier robots naar beneden moeten rijden, maar in mijn geval deden ze vrij raar. Heel vaak keerden ze op de trap om of stopten ze met rijden om onbekende redenen. Ook was het bouwwerk niet altijd even stevig en knalde het uit elkaar op een manier die je normaal gesproken nooit met echte LEGO zou zien. Het leek wel een halve explosie, terwijl je eerder een lichte instorting zou verwachten. Ondanks de problemen met deze opdracht vind ik de game wel zeer vermakelijk. Het kan dan wel niet tippen aan de bouwervaring met echte LEGO-blokjes, maar het is zeker een leuke game om gespeeld te hebben als je ervan houdt om creatief bezig te zijn.

Conclusie

LEGO Bricktales is een zeer vermakelijke game waarin je leuke LEGO-bouwwerken moet creëren. Het is wel van belang dat je over een goede dosis creativiteit beschikt, want anders ben je vrij snel uitgekeken op alle bouwopdrachten. Met een beperkt aantal stukjes kan je jouw fantasie de vrije loop laten gaan en creëren wat jij als oplossing ziet voor het probleem. Daarbij is het rondlopen in de biomen en het volgen van het verhaal zeer plezant. Het is alleen jammer dat er framerate-problemen zijn bij het verplaatsen van grote elementen tijdens het bouwen. Daarbij is het lastig om de diepte in te schatten. Gelukkig zit het met de knoppenbesturing wel goed, waardoor het negen van de tien keer zeker goed te doen is om het zo te bouwen hoe jij het voor je ziet. Al met al is LEGO Bricktales de €29,99 waard voor de mensen die van een creatieve LEGO-game houden.

+ Prachtige LEGO-biomen

+ Vermakelijk om in de biomen rond te lopen

+ Het bouwen vereist een hoop creativiteit

+ Knoppenbesturing voor het bouwen werkt goed

+ Jouw bouwwerk verschijnt daadwerkelijk in de wereld

– Framerate-problemen

– Tijdens het bouwen is diepte lastig in te schatten

DN-Score: 7,8