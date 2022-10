Op 12 oktober komt er meer nieuws over Pokémon Scarlet & Violet

Wat zal er morgen bekend worden gemaakt?

The Pokémon Company heeft zojuist bevestigd dat er nieuws over de binnenkort verschijnende games Pokémon Scarlet & Violet aankomt. Er zal namelijk morgen om 15:00 uur Nederlandse tijd een gloednieuwe trailer online komen op hun YouTube-kanaal.

🚨 New Pokémon Scarlet and Pokémon Violet information is coming this week! 🚨



Tune in to our YouTube channel at 6:00 a.m. PDT on 10/12 for the latest update!



Make sure you’re subscribed and have notifications turned on:️ https://t.co/8Hw4hspYf9 #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/5jfWg31LXt — Pokémon (@Pokemon) October 11, 2022

The Pokémon Company is aardig op dreef met updates geven over hun nieuwe project. Vorige week werd de nieuwe Pokémon Ferigiraf onthult, net zoals Wiglett de week daarvoor en in september kregen we een trailer waarin Armarouge, Ceruledge en Klawf werden aangekondigd. Het liedje Celestial in samenwerking met Ed Sheeran is al live, nu alleen de games zelf nog!

Pokémon Scarlet & Violet komen op 19 november naar de Nintendo Switch. Heb jij al theorieën klaarliggen over welke informatie er in de trailer van morgen zou kunnen schuilen? Laat het ons weten in de reacties!