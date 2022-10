Mario + Rabbids Sparks of Hope krijgt nu al een launch-trailer

En nog wel een speciale filmische launch-trailer!

Vorig jaar werd er tijdens een Ubisoft Forward presentatie op 12 juni aangekondigd dat we een vervolg van Mario + Rabbids Kingdom Battle gaan krijgen. In de tussentijd hebben we behoorlijk wat nieuws mogen ontvangen, maar vanaf 20 oktober is het dan eindelijk zover. Op die datum verschijnt Mario + Rabbids Sparks of Hope namelijk op Nintendo’s hybride console! Hoewel we dus nog een paar dagen moeten wachten op het spel is er desondanks toch al een filmische launch-trailer online gezet. Mocht je deze graag willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel. De game gaat volgende week voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al is er natuurlijk ook dit jaar weer een gold edition en fysieke versie beschikbaar.

In Mario + Rabbids Sparks of Hope ga je op reis met Mario, Luigi, Princess Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi en al hun vrienden. Red de Sparks en versla een kwaadaardige entiteit in dit intergalactische avontuur. Verken planeten, ontmoet nieuwe vrienden en ontdek vreemde geheimen in dit nieuwe tactische avontuur. Met een nieuw roster van 9 heroes en de schattige sparks die voor nieuwe krachten zorgen wordt het neerhalen van vijanden gevarieerder dan ooit tevoren!