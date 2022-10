Amiibo van Splatoon 3 verschijnen op 11 november

Wat zullen de functionaliteiten ditmaal zijn?

Het is inmiddels alweer twee maanden geleden toen Nintendo een speciale Nintendo Direct hield in het teken van Splatoon 3. Het spel is natuurlijk al enige tijd te spelen op de Nintendo Switch, maar tijdens deze direct werden onder andere drie verschillende Splatoon-amiibo aankondigd. Daarvan hebben we vandaag eindelijk een releasedatum hebben gekregen. Inkling (geel), Octoling (blauw) en Salmini zullen namelijk op 11 november verschijnen.

Net zoals elke amiibo brengen de Splatoon-amiibo natuurlijk ook weer leuke functionaliteiten met zich mee. Zo ontvang jij als je de Inkling (geel), Octoling (blauw) en Salmini scant speciale uitrusting voor jouw personage, welke natuurlijk erg goed van pas kunnen komen tijdens de vele gevechten. De amiibo zijn vanaf volgende maand verkrijgbaar en tot nu toe in Nederland alleen vooraf te bestellen als 3-pack.

Ben je benieuwd geworden naar de functionaliteiten en het uiterlijk van de amiibo? Bekijk dan onderstaande video.