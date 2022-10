[Sfeerimpressie] GameForce NL: heeft potentie om top te worden

Benieuwd naar dit nieuwe game-event in Nederland? Lees dan onze ervaring!

Zaterdag waren wij als redactie aanwezig bij GameForce NL. Een nieuwe game-beurs die ook in België wordt gehouden (een week eerder). Wij nemen jullie mee in deze toffe dag op één van de bekendste plekken voor gamers; de Jaarbeurs in Utrecht.

Wat was er allemaal te beleven?

Er was voor iedere type gamer wel iets te beleven. Alle soorten consoles en games waren speelbaar, van retro tot aan de allernieuwste generatie. Daarnaast waren er ook genoeg games via PC te spelen en kwamen ook futuristische manieren van gamen aan bod. Denk aan Virtual Reality of simulatie. Er waren verschillende stands waar je een specifieke console en/of game kon spelen, maar er was ook een speciale ‘Free Play Zone’. Hier stond alles een beetje door elkaar.

Wat ons opviel was de grote hoeveelheid hardware bedrijven die een eigen stand hadden. Samsung was bijvoorbeeld aanwezig om hun nieuwste telefoons te promoten, maar denk ook aan Intel, OMEN of JBL. Bij een aantal van deze bedrijven kon er ook gegamed worden, al ging het meestal toch om het aanprijzen van hardware.

Gamen is meer dan alleen gamen

Er was naast al het gamen ook ruimte gemaakt voor alles wat ermee te maken heeft. Zo was er een speciale plek voor cosplayers, bijvoorbeeld in de Artist Area of bij het theater. Op deze laatstgenoemde plek werd ook een cosplay wedstrijd georganiseerd. Het is mooi om deze community zo enthousiast bezig te zien met hun outfits. Naast al de cosplay activiteiten waren bij veel stands bekende streamers of influencers aanwezig.

Een groot onderdeel tijdens de twee dagen op GameForce NL waren de Esports evenementen. Zo werden er bijvoorbeeld Valorant en Rocket League toernooien georganiseerd. De Esports Arena was eigenlijk het middelpunt van de beurs. Het viel echt op door de grootte in vergelijking met andere gebieden.

Tot slot waren er veel manieren om aan merchandise te komen. GameMania had een eigen stand met verschillende producten. Overigens viel deze stand erg op door de enorme schoolbus waarin gegamed kon worden. Naast deze bekende winkel, waren er ook veel stands met snoepgoed, knuffels en allerlei andere merchandise. Er waren echter ook heel veel individuele kunstenaars met zelfgemaakte spullen. Het liefst zouden we deze allemaal één voor één willen opnoemen, want wat een talentvolle mensen zaten hierbij zeg.

Aangepast gamen

Iets wat veel indruk maakte was de aanwezigheid van de ‘Aangepast Gamen’ stand. Hier werden veel games gespeeld door mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. We konden games spelen met bijzondere controllers. De meest bekende was de Xbox Adaptive Controller. Deze controller werd een aantal jaar geleden aangekondigd om gamen voor iedereen toegankelijk te maken. We mochten er zelf ook mee aan de slag met allerlei extra toevoegingen. De controller is overigens ook te gebruiken op alle andere consoles, dus niet alleen Xbox of PC.

Naast het uitproberen van allerlei speciale controllers, mocht Robert het ook opnemen tegen een gamer die blind was. Om dit idee extra te versterken, speelde hij geblinddoekt een potje Street Fighter. Het was een erg bijzondere ervaring. BlindWarriorSven vertelde dat hij alleen let op geluiden of geluidseffecten om het tegen anderen op te nemen. Meer had hij ook niet nodig, want Robert werd volledig ingemaakt. De ‘Aangepast Gamen’ stand was niet groot, maar sprong er om deze redenen erg bovenuit. De boodschap dat iedereen zou moeten kunnen gamen, is natuurlijk een mooi streven.

Nintendo’s aandeel

Aangezien we Daily Nintendo heten kunnen we Nintendo’s aanwezigheid uiteraard niet overslaan. Helaas had Nintendo zelf geen eigen stand, maar waren ze onderdeel van een aantal andere stands. Zo werkten ze samen met WarChild om geld op te halen voor de organisatie. Je kon bijvoorbeeld meedoen aan een Time Trials wedstrijd in Mario Kart 8 Deluxe door een donatie te doen.

Verder had Animal Crossing een eigen stand, inclusief leuke inrichting. Echter lag hier de nadruk niet echt op het spelen van de game. Er waren twee activiteiten die te maken hadden met de game. Je kon vissen vangen met een hengel (om zo een goodiebag te winnen) of op de foto met attributen, zoals een bijl of visnet. Wij gingen hiermee op de foto met streamer Saar die veel games op Twitch speelt, waaronder Animal Crossing.

Een beetje weggestopt kon je ook nog Splatoon 3 uitproberen als onderdeel van de GameMania stand.

Conclusie

GameForce NL was naar onze mening een geslaagd evenement. Wij zouden een aantal dingen wel anders doen. De keuze van een organisatie kan natuurlijk met veel factoren te maken hebben. Meestal is geld de grootste reden. Als geld echter geen rol zou spelen dan zouden wij de beurs graag over meer hallen verspreid willen hebben. Het voelde nu een beetje alsof alles in één hal gepropt moest worden.



Daarnaast miste ik leuk ingerichte stands waar één specifieke game gespeeld kon worden. A Plague Tale: Requiem viel op en uiteraard de eerder benoemde Animal Crossing stand, maar het had allemaal wat uitbundiger gekund. Wij zouden ook graag meer variatie in eten willen zien. Er zijn zoveel heerlijke gerechten uit de Japanse of andere Aziatische keuken. Een kom ramen of wat meer gezondere opties had fijn geweest.

Al met al hopen wij dat de beurs een jaarlijks terugkomend evenement gaat worden. De sfeer was goed, de activiteiten waren leuk en er was voor ieder wat wils.

Was jij aanwezig op GameForce NL? Wat is voor jou een reden om naar een game-beurs te gaan?