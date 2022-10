Switch-versie Pilotwings 64 vergeleken met origineel

Kom vlieg met me mee!

Een paar dagen terug werd bekendgemaakt dat Pilotwings 64 speelbaar zal zijn op de Nintendo Switch. Gamers met het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket lidmaatschap kunnen vanaf 13 oktober aan de slag met de game. Het YouTube-kanaal GameXplain heeft een video online gezet waar het origineel en de Switch-versie met elkaar worden vergeleken. Wat gelijk opvalt is dat het spel nu niet in 30 beeldjes per seconde draait, maar het dubbele, namelijk 60. Daarnaast is het spel ook grafisch een klein beetje opgepoetst zodat het spel er scherp uit ziet op huidige televisies. Ben je benieuwd hoe de vergelijking eruit ziet? Bekijk dan de video hieronder.