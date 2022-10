[Review] Shovel Knight Dig – G(r)aaf avontuur

I'm digging it!

Shovel Knight is inmiddels niet meer weg te denken. De game, die destijds als Kickstarter begon, is gegroeid tot een van de meest populaire indiegames aller tijden. Zó populair dat Shovel Knight te gast is geweest in allerlei games, met het zijn van een Assist Trophy in Super Smash Bros. Ultimate als grootste prestatie. Nadat Shovel Knight volledig klaar was – het spel kreeg namelijk verschillende gratis DLC – ging Yacht Club Games door met het ontwikkelen van spellen in het Shovel Knight-universum. Zo is recentelijk Shovel Knight Dig verschenen, een roguelike waar we opnieuw in het harnas stappen van de ridder met een schop. Maar nu wel in een meer gedetailleerd harnas, want Yacht Club Games laat de 8-bit stijl achter en presenteert het spel in 16-bit én dat ziet er fantastisch uit.

Een schepje actie

Het spel begint met een vredevolle nacht die wordt verstoord door Drill Knight. Hij en zijn volgelingen plunderen de buit van Shovel Knight en dus zal je die koste wat het kost terug moeten krijgen. Je springt in een groot gat om de kwaadaardige Drill Knight te achtervolgen en vanaf hier begint het graafavontuur. Het spel speelt als een roguelike, waardoor elk avontuur weer compleet nieuw is doordat alle kamers willekeurig worden gegenereerd. Het spel is opgebouwd in gebieden en elk gebied bestaat uit meerdere levels. Het eerste gebied is vormgegeven door allerlei paddenstoelen. Vijanden in dit thema zullen je proberen het leven lastig te maken, maar zo’n dappere ridder laat zich niet uit het veld slaan.

De basisvaardigheden van je schep zijn ongeveer gelijk aan die van Shovel Knight’s eerste avontuur. Je kan zijwaards en naar beneden aanvallen. Soms kan je onderweg een upgrade kopen in een winkel waardoor je tijdelijk nog sterker kan worden. Als je eenmaal dood gaat, is je upgrade wel weer weg. Exploratie wordt weer beloond met bonuskamers, of extra diamanten. In deze bonuskamers kan je winkeltjes vinden, maar ook bijvoorbeeld het nieuwe personage Tom Bola, waar je – je raadt het niet – kan draaien aan een rad.

Een schepje relics

Eenmaal af begin je weer boven de grond en bevindt er zich links van je een gebied waar oude bekenden op je staan te wachten. Je kan hier wat spulletjes halen of simpelweg een gesprek aangaan. Aan de rechterkant bevindt zich een winkel waar je een permanente upgrade kan kopen waardoor je meer voorwerpen kan vasthouden. Ook is hier een speciale sleutel te koop die je kan meenemen in je ondergrondse avonturen. Deze is wel slechts voor één poging, dus pas goed op!

Aan het eind van levels heb je keuze tussen twee nieuwe paden en soms verschijnt er dus een pad met een slot. Hier kan je dan die speciale sleutel in het slot steken en moet je een klein bonuslevel spelen met een bepaalde relic. Als je deze voltooit, heb je kans om die relic tegen te komen tijdens je avontuur. Een relic is eigenlijk een soort extra aanvalsmogelijkheid of verplaatsingsmogelijkheid. Zo kan je bijvoorbeeld vuurballen schieten, vijanden bevriezen of tijdelijk veranderen in een geest. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar er zijn nog een hoop andere relics die jou het ondergrondse leven een stukje makkelijker maken. Het geeft de speler een leuke risk/reward-ratio. Soms nam ik dapper de sleutel mee en kon ik er gebruik van maken, maar af en toe verloor ik de sleutel ook weer. Dan kan je wel fluiten naar je welverdiende diamanten.

Een schepje toegankelijkheid

Als je geen slot tegenkomt na een level, dan kan je dus kiezen uit twee andere leveltjes. Op de borden staan aangegeven wat je kan verwachten, bijvoorbeeld een type vijand of een leuke verkoper. Als het je eenmaal is gelukt om elk level van een gebied te halen, wacht er een baas op je. Deze gevechten zijn een stukje lastiger en als je het hebt gehaald mag je door naar het volgende gebied. Dat is typerend van roguelikes. Wat ik een leuke gebruiksvriendelijke toevoeging vind, is dat je boven de grond een afsnijroute naar eerder betreden gebieden kan kopen. Zo hoef je niet constant weer gebied één te halen, voordat je weer in gebied twee bent. Dit systeem heb ik nog niet vaak gezien in dit genre spellen en was positief verrast dat het mogelijk is!

Het spel bevat in het instellingenmenu ook nog een aantal opties om het wat makkelijker tijdens het graven. Je kan bijvoorbeeld meer levens krijgen of sterker worden, maar ook het spel langzamer laten afspelen waardoor je wat minder snel hoeft te reageren. Zo kan jij het hele spel aanpassen op je gewenste niveau en dat is toch best wel prettig.

Een schepje goed genoten

Shovel Knight Dig laat maar weer eens zien dat Yacht Club Games ook een prima roguelike kunnen neerzetten. Het spel speelt vloeiend en weet op de bestaande personages te bouwen en ook weer nieuwe toe te voegen. Wat ik erg tof vind is de grote hoeveelheid opties om het spel wat toegankelijker te maken. Zelf houd ik er altijd van om een game te spelen op de moeilijkheidsgraad die de ontwikkelaars voor ogen hebben. Echter steun ik altijd de beslissing om zulke features toe te voegen. Het zorgt er voor dat casual, maar ook de echte hardcore gamers zich kunnen vermaken met dit spel. De game blinkt met mooie grafische beelden en prachtige muziek. Shovel Knight Dig is een waardig spel in de reeds eerder verschenen Shovel Knight-spellen.

+ Fantastische grafische stijl

+ Heerlijke gameplay

+ Elke poging is weer anders

+ Goede toegankelijkheidsopties

– Kan op den duur toch herhalend voelen

– Voor sommige spelers te kort

DN-score: 8,5