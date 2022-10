Half uur aan gameplaybeelden No Man’s Sky

Laat de ruimtereiziger in je los.

No Man’s Sky verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch. Deze titel heeft nogal een geschiedenis achter de rug, na een geflopte start in 2016 heeft No Man’s Sky zijn best gedaan om alle ooit gemaakte beloftes waar te maken. Daarmee zijn ze hard op weg, en deze enorme ruimte-ontdekking game is nu dus ook op de Switch te spelen. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Youtubekanaal Handheld Players heeft een video online gezet met ruim een half uur aan gameplaybeelden. Die video kun je hieronder bekijken.

Verken een extreem groot heelal, waarbij je elke planeet die je tegenkomt niet alleen kunt onderzoeken, maar ook kunt minen en zelf basissen kunt bouwen. Verdien geld, versla piraten, ontdek de vele geheimen die de game te bieden heeft of ga gewoon op reis in deze immens uitgebreide game.