Gaat Activision op 8 december een nieuw Crash Bandicoot-spel onthullen?

Wat staat Crash-fans binnenkort te wachten?

Crash Bandicoot mag dan al megaan sinds het PS1-tijdperk, dat betekend niet dat de serie inmiddels verleden tijd is. In de afgelopen jaren verschenen er weer verschillende titels (waaronder Crash Bandicoot 4) en het lijkt erop dat we naar een nieuwe game kunnen uitkijken. Mogelijk zal Activision op 8 december dit jaar een nieuw Crash Bandicoot-spel gaan aankondigen. En laat 8 december nu net de dag zijn dat The Game Awards ook weer plaats zal vinden.

Het bericht over een nieuwe aankondiging is ontstaan doordat Activision pizzadoos-gevormde pakketjes naar onder andere influencers heeft gestuurd. In deze pizzadoos zit namelijk ook een bonnetje met daarop de tekst dat wie trek in meer heeft, de nieuwe Wumpa Pizza voor $12.08 kan proberen. De 12.08 is de Amerikaanse datum voor 8 december. De Youtuber ‘Canadian Guy Eh’ kreeg onder andere de pizzadoos zoals hieronder afgebeeld.

Eerder doken er ook al geruchten op over een Crash Bandicoot-brawler met vier spelers. Wat er uiteindelijk aangekondigd gaat worden is voor nu nog een grote vraag. Waar zou jij op hopen? Laat het ons hieronder weten!