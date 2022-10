2.5D avonturen game One Last Breath onderweg naar de Switch

Een verhaal over de laatste hoop van de wereld.

Uitgever Catness Games en ontwikkelaar Moonatic Studios hebben aangekondigd dat One Last Breath naar de Switch komt. Deze avonturen puzzel game stond al gepland voor de Pc, maar is nu dus ook aangekondigd voor de Switch. De game moet ergens in 2023 verschijnen. Hieronder kun je alvast de trailer bekijken.

One Last Breath speelt zich af in een vergaande post-apocalyptische wereld. De mensheid bestaat al tijden niet meer, deze zijn tientallen jaren geleden vergaan aan de vervuiling die ze zelf teweeg hebben gebracht. De rest van de wereld is er niet veel beter aan toe, aangezien verschrikkelijke mutanten alles verslinden wat ze tegenkomen. Jij speelt Gaia, een wezen geboren uit de laatste adem van moeder natuur. Jij kunt met aardse krachten de omgeving beïnvloeden en het zou misschien zelfs genoeg zijn om normaal leven terug te brengen. Maar dat zal niet makkelijk worden…