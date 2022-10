Spooky’s Jump Scare Mansion: HD Renovation aangekondigd voor de Switch

Deze horror game vol schattige jumpscares komt volgende week naar de Switch

Albino Moose Games heeft aangekondigd dat Spooky’s Jump Scare Mansion: HD Renovation naar de Switch komt. Deze doodenge horror game vol schattige jumpscares staat momenteel gepland voor 13 oktober. Hieronder kun je een trailer bekijken.

Spooky’s Jump Scare Mansion komt origineel al uit 2015, waar het toen gemaakt werd door Lag Studios. Een aantal jaar later kwam Albino Moose Games met een HD versie, waarin de game opnieuw was gemaakt in Unity met HD Graphics, 3D modellen en nieuwe verhaallijnen. In de game betreed je Spooky’s Mansion, waar het je doel is om 1000 kamers te doorzoeken. Lukt het jouw om het einde te halen? Hoe verder je komt hoe meer je zal merken dat de schattige jump scares niets anders dan een doorzichtige façade zijn. Diep in het huis lurken verschrikkelijke wezens die met smart op je zitten te wachten…