[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 41

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Blood Wash

Verschijnt op: 11 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €9,59

Het is de griezeligste maand, dus je weet wat dat betekent: lekker veel horrorgames! Deze week komt Blood Wash uit, een low-poly graphics game. Hierin speel jij Sarah, een zwangere studente die met haar alcoholische vriend in een vervallen appartement woont. Sowieso al niet de leukste combinatie, maar de stad waarin ze woont wordt momenteel geterroriseerd door een seriemoordenaar die zich richt op zwangere vrouwen. Op een nacht gaat de wasmachine kapot. Een behulpzame buurvrouw verteld Sara over een 24-uurs wasserette aan de rand van de stad. Maar daar moet ze wel alleen heen…

LEGO Bricktales

Verschijnt op: 12 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

In deze puzzel adventure game bouw je zelf oplossingen voor de moeilijkste puzzels. Begin aan een groots avontuur in een wereld van prachtige LEGO-diorama biomen die steen voor steen zijn gebouwd. Zoek daarnaast samen met je robotmaatje naar inspiratie om je opa te helpen zijn vervallen actiepark weer nieuw leven in te blazen. Help de vele kleine personages door puzzels op te lossen, speel nieuwe vaardigheden vrij en ontdek de vele geheimen en mysteries die deze game te bieden heeft.

Star Trek Prodigy: Supernova

Verschijnt op: 14 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

In deze avonturengame speel je een race tegen de klok om alles en iedereen in een planetair systeem te redden. Een ster die aan het doodgaan is geeft namelijk gevaarlijke metingen af. Als er niets gedaan wordt zal iedereen in het stelsel vergaan door een supernova. Jij speelt als Dal en Gwyn, die hun unieke vaardigheden zullen moeten gebruiken om puzzels op te lossen, vijanden te verslaan en gevaarlijke omgevingen te overleven. Je kunt dit alleen doen, maar de game ondersteunt ook co-op, waarop je met zijn tweeën dit grote avontuur kunt aangaan! Benieuwd naar hoe wij de game vonden? Hier kun je onze hands-on lezen!

Wat verder verschijnt in de week van 10 tot en met 16 oktober:

10 oktober 2022: Frogy World – €2,99

10 oktober 2022: Aquarist – €9,99

11 oktober 2022: Space Rofuelike Adventure – €4,99

11 oktober 2022: In Sound Mind – €34,99

11 oktober 2022: Pink Explorer – €4,99

12 oktober 2022: Warpips– €19,99

12 oktober 2022: Unusual Findings – €19,99

13 oktober 2022: Bus Simulator City Ride – €34,99

13 oktober 2022: The Battle of Polytopia – €14,99

13 oktober 2022: Witchcrafty – €9,99

13 oktober 2022: The Witch’s House MV – €14,99

13 oktober 2022: Trifox – €19,99

13 oktober 2022: Fallen Knight – €14,99

13 oktober 2022: Fragment’s Note+ – €14,99

13 oktober 2022: Winter Games 2023 – €39,99

13 oktober 2022: ValiDate: Struggling Singles in your Area – €15,69

13 oktober 2022: BOT.vinnik Chess 2 – €2,99

13 oktober 2022: Temp Zero – €8,99

13 oktober 2022: Atari Mania– €24,99

13 oktober 2022: Football Cup 2022 – €14,99

13 oktober 2022: Paradise Marsh – €9,99

13 oktober 2022: Billiard: Classic 8 Ball Pool – €9,99

13 oktober 2022: Poly Link – Battle Heroes – €2,99

13 oktober 2022: Tinhead (QUbyte Classics– €4,99

13 oktober 2022: Isekai Tragic Love – €15,90

14 oktober 2022: Dragon Ball: The Breakers – €19,99

14 oktober 2022: Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway – €49,99

14 oktober 2022: NASCAR Rivals – €49,99

14 oktober 2022: Kamiwaza: Way of the Thief– €39,99

14 oktober 2022: Super Funky Bowling – €2,99

14 oktober 2022: Mad Experiments: Escape Room– €9,99

14 oktober 2022: God Damn The Garden – €4,99

14 oktober 2022: Beeny – €0,99

15 oktober 2022: Pill Baby – €15,00

