De hoogtepunten van september in Nintendo Monthly Rewind

Met onder andere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Splatoon 3

Nintendo voorziet ons inmiddels alweer een tijdje van een maandelijkse videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze handige videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. Nu september alweer voorbij is, kunnen de hoogtepunten van afgelopen maand natuurlijk niet ontbreken. In de video zien we onder andere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom voorbij komen. Onlangs kregen we eindelijk de officiele naam en releasedatum voorgeschoteld. Ook onder andere Splatoon 3 komt voorbij samen met de Mario Kart 8 Deluxe DLC. Bekijk de nieuwe Monthly Rewind hieronder. Wat waren voor jou persoonlijk de hoogtepunten van september? Laat het ons hieronder weten!