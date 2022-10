Splatoon x Pokémon Splatfest aangekondigd

Ga jij voor Team Gras, Team Vuur of Team Water? Vecht het uit van 12 tot 14 november!

Vorige maand vond het eerste Splatfest na de release van Splatoon 3 plaats. In dat Splatfest moesten Splatoon 3-spelers kiezen of ze werktuigen, eten of vermaak mee zouden nemen naar een onbewoond eiland. Team Werktuigen won toen overtuigend. Vandaag heeft Nintendo alweer het volgende Splatfest aangekondigd. Ditmaal betreft het een samenwerking met Pokémon. Pokémon Scarlet & Violet komen namelijk op 18 november uit voor de Nintendo Switch. Daarom zal het Splatfest draaien om voor welk type je kiest. Ga je voor Team Gras, Team Vuur of Team Water? De types die respectievelijk bij de starters Sprigatito, Fuecoco en Quaxly horen.

Het Splatfest vindt van 12 tot 14 november plaats en voor die tijd zal je al voor een team kunnen kiezen in de game. Voor welk team ga jij kiezen? En welke Pokémon starter heeft jouw voorkeur? Laat het ons weten in de reacties!

Ter ere van de release van #PokemonScarletViolet vindt er van 12 tot 14 november een speciaal Splatoon x Pokémon Splatfest plaats in #Splatoon3.



Strijd voor Team Gras, Team Vuur of Team Water!



Meer info: https://t.co/5nXQVHU3pE pic.twitter.com/DhcXMWkgyY — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 7, 2022