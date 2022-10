Pilotwings 64 komt naar Nintendo Switch Online

Vanaf 13 oktober speelbaar!

Nintendo heeft onthuld dat Nintendo Switch-bezitters vanaf 13 oktober de Nintendo 64-klassieker Pilotwings 64 opnieuw kunnen beleven. De game is dan beschikbaar voor leden van het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket lidmaatschap. Pilotwings 64 werd oorspronkelijk in 1996 uitgebracht op de Nintendo 64. In de jaren ´90 konden we voor het eerst kennis maken met de serie toen het spel op de Super Nintendo Verscheen. In 2011 kreeg ook de Nintendo 3DS een Pilotwings-game voorgeschoteld.

Pilotwings 64 is een vliegsimulatie -actiegame van Nintendo. In deze game speel je met een van de zes vliegeniers en ga de steeds moeilijker wordende missies aan om diploma’s te verdienen. Om het Pilot Class insigne te behalen, moet je voor 24 beproevingen slagen.

Kijk jij er naar uit om deze klassieker opnieuw te gaan spelen? Laat het ons hieronder weten!